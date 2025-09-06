Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
27°
TÜMÜTümü
Ekonomi
 | Banu İriç

Zirai don Türkiye'nin elma deposunu vurdu! Yüzde 90 hasar

Türkiye'nin elma kaynağı sayılan Karaman'dan üzen haber geldi. İlkbahar ayında vuran zirai donun olumsuz etkileri sonbaharda da sürüyor. Geçen yıl 700 bin ton üzeri elma elde edilen bölgede bu yılki sayılar korkunç boyuta ulaştı.

Zirai donun vurduğu 'da elma hasadı bu yıl buruk başladı. Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen illerinden birisi olan Karaman'da Nisan ayında yaşanan nedeniyle ağaçların dalları elmasız kaldı. Bu yıl 800 bin tona yakın rekolte beklenirken, don nedeniyle bu rakam 50 bin tona düştü.

Zirai don Türkiye'nin elma deposunu vurdu! Yüzde 90 hasar

"ELMA İÇİN ZOR BİR SÜREÇ"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elma üreticisi için zor bir yıl olduğunu söyledi. Bayram, Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle Karaman genelinde elma başta olmak üzere tüm meyvelerde yüzde 90'lara varan bir hasarın oluştuğunu belirterek, "Böyle zor bir sezonda ender bir şekilde elma olan bahçelerimizde hasat yapılmaya başladı. Hasadı yapılan elma çeşidi geç çiçek açan ve soğuğa dayanıklı olan gala cinsidir. Bu yıl elma ile ilgili hem üreticimiz açısından hem de tüketicimize gelene kadar zor bir süreç bekliyoruz" dedi.

Zirai don Türkiye'nin elma deposunu vurdu! Yüzde 90 hasar

YÜZDE 90 HASAR VAR

Bayram, Karaman'ın son yıllarda elma üretiminde Türkiye'de söz sahibi illerden birisi olduğunu ifade ederek, "16 milyon ağaç sayısıyla yaklaşık 260 bin dekar elma bahçesi var. Ağaç sayısı olarak Türkiye'de birinci sırada, üretimde de Isparta'nın ardından ikinci sıradayız. Geçen yıl öngördüğümüz rekolte 700 bin ton civarındaydı. Biliyorsunuz elma bahçelerinde yüzde 6 eğilim getirdiği için son 2 yılda Karaman'da ciddi bahçe dikimleri yapıldı. Bundan dolayı da ağaç sayısı arttığı için de bu yıl yaklaşık 800 bin ton civarında bir rekolte bekliyorduk. Ama yaşanan yüzde 90'lara varan don hasarından dolayı, bu yıl Karaman'da yaklaşık 50 bin ile 100 bin ton civarında bir elma üretimi öngörüyoruz" dedi.

Zirai don Türkiye'nin elma deposunu vurdu! Yüzde 90 hasar

Bahçe sahibi Yasemin Özütemiz ise 600 dekarlık bahçesinin sadece 30 dekarında elmanın olduğunu söyledi.

