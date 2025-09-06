İstanbul'un depremde asıl kabus noktasını açıkladı! Şener Üşümezsoy'dan korkutan tahmin

Türkiye deprem ülkesi olması nedeniyle dört bir yanda faylar tarafından sıkıştırılırken İstanbul ile ilgili kaygı büyüyor. Olmasından korkulan Marmara depremiyle ilgili rahatlatıcı açıklamalar yapan Prof Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul depreminde kabus senaryodaki bölgeyi işaret etti.

ASIL DEPREM BEKLENEN BÖLGEYİ AÇIKLADI

Çok sayıda uzman tarafından İstanbul depreminin Adalar fayından üretilebileceği tahmini yapılıyordu. 23 Nisan'da meydana gelen 6,1'lik depremi de önceden tahmin eden yer bilimci Üşümezsoy, asıl tehlikeli noktayı açıkladı.

"SİLİVRİ'DE 6,2'LİK SARSINTI OLABİLİR"

Katıldığı televizyon programında konuşan Üşümezsoy, 17 Ağustos depremi sonrası Adalar fayının kırılması beklendiği algısının yanlış olduğunu asıl fayın Düzce'de olduğunu ifade etti.

Adalar fayının ölü olduğunu belirten Üşümezsoy, 6,2'lik deprem üretebilecek fayın Silivri çukurunda olduğunu vurguladı. Üşümezsoy "Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı." dedi.

Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, burada 6,2'lik sarsıntı oluşabileceğine işaret etti.