27°
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'un depremde asıl kabus noktasını açıkladı! Şener Üşümezsoy'dan korkutan tahmin

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy beklenen İstanbul depremi için yazılan senaryoyu ters yüz yaptı. Uzmanlar tarafından 17 Ağustos sonrası için İstanbul'da yıkıcı etkisi olabilecek Adalar Fayı işaret edilirken Üşümezsoy 6,2'lik deprem üretebilecek başka bir noktaya işaret etti. 23 Nisan'daki sarsıntıyı önceden bilen Üşümezsoy'un bu açıklamaları deprem kaygısını yeniden hatırlattı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
19:05
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
19:05

Türkiye ülkesi olması nedeniyle dört bir yanda faylar tarafından sıkıştırılırken İstanbul ile ilgili kaygı büyüyor. Olmasından korkulan Marmara depremiyle ilgili rahatlatıcı açıklamalar yapan Prof Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul depreminde kabus senaryodaki bölgeyi işaret etti.

İstanbul'un depremde asıl kabus noktasını açıkladı! Şener Üşümezsoy'dan korkutan tahmin

ASIL DEPREM BEKLENEN BÖLGEYİ AÇIKLADI

Çok sayıda uzman tarafından İstanbul depreminin Adalar fayından üretilebileceği tahmini yapılıyordu. 23 Nisan'da meydana gelen 6,1'lik depremi de önceden tahmin eden yer bilimci Üşümezsoy, asıl tehlikeli noktayı açıkladı.

İstanbul'un depremde asıl kabus noktasını açıkladı! Şener Üşümezsoy'dan korkutan tahmin

"SİLİVRİ'DE 6,2'LİK SARSINTI OLABİLİR"

Katıldığı televizyon programında konuşan Üşümezsoy, 17 Ağustos depremi sonrası Adalar fayının kırılması beklendiği algısının yanlış olduğunu asıl fayın Düzce'de olduğunu ifade etti.

Adalar fayının ölü olduğunu belirten Üşümezsoy, 6,2'lik deprem üretebilecek fayın çukurunda olduğunu vurguladı. Üşümezsoy "Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir var. Derinliği 10 km. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı." dedi.

İstanbul'un depremde asıl kabus noktasını açıkladı! Şener Üşümezsoy'dan korkutan tahmin

Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, burada 6,2'lik sarsıntı oluşabileceğine işaret etti.

Kanlı Ay deprem yapacak korkusu! Uzman isim iddialara cevap verdi
ETİKETLER
#deprem
#fay
#silivri
#İstanbul Depremi
#Prof Dr. Şener Üşümezsoy
#Gündem
