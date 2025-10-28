Rusya'yı ayağa kaldırdı! Gizemli 'ateş topu' gökyüzünü aydınlattı

Rusya’nın başkenti Moskova semalarında beliren yeşil renkli bir 'ateş topu', kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Sabah işe gitmek için yollara dökülen çok sayıdaki kişi, gökyüzünde parlak bir ışığın süzülerek geçtiğini ve ardından kıvılcım izleri bıraktığına şahit oldu.

Olaya ait olduğu belirtilen videolar sosyal medyada hızla yayılırken, görüntülerde parlak yeşil renkteki büyük bir cismin karanlık gökyüzünde hızla ilerlediği, yüksek binaların üzerinden geçerken alev alıp kısa süre sonra bulutların arasında kaybolduğu görülüyor.

2013 YILINDAKİ METEORLA KARŞILAŞTIRDILAR

Olay anına tanıklık eden bir kişi, gördüğü cismin “çok parlak” ve “yavaş hareket eden” bir meteor olduğunu düşündüğünü belirtti. Paylaştığı video kısa sürede binlerce kez izlendi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu olayı 2013’te Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde atmosfere giren ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan meteorla karşılaştırdı.

Uzmanlar, Moskova semalarında görülen son ateş topunun herhangi bir zarara yol açmadığını belirtiyor.