Çelikten bir kale! Altay tankından gövde gösterisi

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Altay tankı geçiş töreni yaptı. Tüm kabiliyetlerini sergileyen zırhlı araç gururlandırdı.