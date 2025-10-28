Altay Tankı yeni dönemi başlatıyor, envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan Altay Tankı, yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gece görüş sistemleri, aktif koruma teknolojileri ve tamamen yerli yazılım altyapısıyla donatılan Altay Tankı, sahada üstünlük sağlamayı hedefliyor.

İlk teslimatın ardından seri üretim aşamasına geçilecek ve Altay, TSK'nın zırhlı birlik gücünü önemli ölçüde artıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslimat töreninde önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışı ve Altay tankının silahlı kuvvetlerimize teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Ancak buna geçmeden önce dün gece meydana gelen deprem dolayısıyla Balıkesirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a şükür ki can kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte süratle bölgeye intikal etti."

"Türk Savunma Sanayisi adına büyük bir heyecanı ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşa olmadığını gerek bu tesis gerekse Altay tankı ile bir kez daha görüyoruz. Sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

"Savunma Sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterlerimize katıyoruz. Her ay 8 Altay Tankı üretilecek."

"HEDEF SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZLIK"

Savunma sanayide tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz. Bundan 2 iki ay önce sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi kahraman ordumuza kazandırdık. 1,5 milyar dolarlık ASELSAN üretim tesisinin temelini atmıştık.

840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste 1500 personelimiz görev yapacak. Kapsamlı bir teknoloji üssü savunma ekosistemimize entegre olacak. Bu tesiste her ay 8 Altay, 10 adet Altuğ üretilecek. Hedefimiz kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bu seviyeye geldiysek, bundan sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Önümüze çıkan bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir ama menzile ulaşmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur ya bir yol açar hedeflediğimiz yere ulaşırız. Bu modern tesisin hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.