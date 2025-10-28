Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

MKE'den ALTAY Tankı'na milli güç: 120 milimetrelik ana silah sistemi hazır

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY'ın vurucu gücünü oluşturan 120 milimetrelik ana silah sistemini ve yardımcı silah sistemlerini üretti.

AA
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 14:22

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE), ALTAY Tankı'nın ana silah sistemini üretti. Tankın vurucu gücünü oluşturan sistem, 120 milimetre 55 kalibrelik ve 7 metre 118 santimetre uzunluğunda bulunuyor.

MKE'den edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilecek Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY'ın silah sistemlerinin altında Türkiye'nin en köklü şirketlerinden MKE'nin de imzası bulunuyor.

MKE'den ALTAY Tankı'na milli güç: 120 milimetrelik ana silah sistemi hazır

SİLAHIN AĞIRLIĞI 3 TON

Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen ALTAY Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemini ise MKE üretti. Sistem toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip.

NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen ve 3 bin metre etkili menzil alanına sahip "ana silah sistemi" özel alaşımlı çelikten üretildi. Ana silah sistemi, ayrıca dakikada 6 atış yapabiliyor.

MKE'den ALTAY Tankı'na milli güç: 120 milimetrelik ana silah sistemi hazır

MKE, YARDIMCI SİLAH SİSTEMİNİ DE ÜRETTİ

ALTAY'a entegre edilen yardımcı silah sistemi "PMT 76/57T" makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer aldı. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına "57T" ibaresi konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

ALTAY Tankı 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE mühimmat konusunda da ALTAY'a katkı sundu. Bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedefler, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacak.

ALTAY Tankı Projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda "ana silah sistemi" ve "yardımcı silah sistemi" teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi.

Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.

Türkiye'nin milli hücumbotu için kritik adım: İlk blok kızağa çekildi
ALTAY'ın kazanımları KAAN'a güç veriyor: Milli tanktan milli uçağa teknoloji köprüsü
ETİKETLER
#savunma sanayi
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#Altay Tankı
#Makine Ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (mke)
#Milli Muharebe Tankı
#Silah Sistemi
#Savunma Teknolojileri
