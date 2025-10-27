Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye'nin milli hücumbotu için kritik adım: İlk blok kızağa çekildi

Türkiye'nin denizlerdeki milli gücü büyüyor. STM'nin tasarladığı Milli Hücumbotun ilk bloğu kızağa alındı.

'nin denizlerdeki yerli savunma gücü yeni bir aşamaya geçti. STM ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Hücumbot Projesi'nde, gemi inşasının sembol adımı olan ilk blok kızağa alındı.

Gemi inşasında kritik bir kilometre taşı olarak kabul edilen "blok koyma (omurga koyma)" töreni, geminin gövdesinin ilk parçasının yerleştirilmesiyle birlikte inşa sürecinin resmen başladığını simgeliyor.

Türkiye'nin milli hücumbotu için kritik adım: İlk blok kızağa çekildi

"TÜRKİYE KENDİ MİLLİ HÜCÜMBOTUNU TASARLAYABİLİYOR"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Türkiye artık kendi milli hücumbotunu tasarlama kabiliyetine kavuştu" dedi.

Türkiye’nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM, Türk tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için STM ana yükleniciliğinde ve STM tarafından tasarlanan Milli Hücumbot Projesi’nde, üretilen ilk blok, geminin inşa edileceği İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde düzenlenen törenle kızağa alındı. Gemi inşasında kritik bir kilometre taşı olarak kabul edilen "blok koyma (omurga koyma)" töreni, geminin gövdesinin ilk parçasının yerleştirilmesiyle birlikte inşa sürecinin resmen başladığını simgeliyor.

Türkiye'nin milli hücumbotu için kritik adım: İlk blok kızağa çekildi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsız savunma gücü yolculuğunda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, "Tasarımı tamamen STM mühendislerine ait olan Milli Hücumbotumuzun inşa sürecinde, ilk sac kesiminin ardından, ilk bloğumuzu da kızağa aldık. Bu proje, yalnızca yeni bir platformun üretimi değil; Türkiye’nin kendi hücumbotunu tasarlayıp inşa edebilen bir ülke konumuna yükselmesinin de simgesi anlamına geliyor. Özgün tasarımı, yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle Milli Hücumbotumuz, Mavi Vatan’daki caydırıcılığımıza güç katacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli hücumbotu için kritik adım: İlk blok kızağa çekildi

Milli Hücumbot Projesine yönelik 9 Eylül 2024 tarihinde projenin ilk hücumbotunun inşası için, SSB-STM arasında sözleşme imzalandı. Milli hücumbotun inşasına 2025 yılında başlandı ve ilk sac kesimi, 8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. STM, Türkiye’nin Milli Hücumbot modelini ilk olarak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF-2025)’nda 22 Temmuz 2025 tarihinde ilk kez tanıttı.

Millî Hücumbot, su üstü harbi görevlerinde; bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis imkânlarını zorlaştırabilecek, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak. Gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Geminin dizaynı dâhil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedefleniyor. Sığ sularda harekât yeteneği ile ön plana çıkan Milli Hücumbot, düşük radar kesit alanı, tam yük deplasmanda, zorlu deniz koşullarında harekât icra edebilme ve atış yapabilme kabiliyeti ile donatıldı.

Türkiye'nin milli hücumbotu için kritik adım: İlk blok kızağa çekildi

MİLLİ HÜCÜMBOT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tam Boy: 68.00 m, Azami En: 9.3 m, deplasman: 700 ton, Azami Hız: 39+ knot, İntikal Hız: 20 knot, Seyir Siası: Asgari 800 Deniz Mili, 36 personel için yaşam alanı, Silah ve Sensörler, 76 mm Baş Top, Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (G/M) istemi, Yakın Hava Savunma Sistemi, 2 x 12,7 mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Makineli Silah Sistemi, 2 x Chaff/Dekoy Sistemi, Savaş Yönetim Sistemi, 3B Arama Radarı, Elektronik Harp Sistemi (ED), Kızılötesi Arama Takip Sistemi

Ana Tahrik ve Elektrik Sistemi ise, 4 x Dizel Makine, 4 x Yönlendirilebilir Su Jeti, 3 x Dizel Jeneratör

ALTAY'ın kazanımları KAAN'a güç veriyor: Milli tanktan milli uçağa teknoloji köprüsü
