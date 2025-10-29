İzmir'de taksiciye saldırı anı kamerada: Aynasını kırıp yumrukladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen bir taksici, aracına binen yolcu tarafından darbedildi. Olay 27 Ekim Pazartesi günü saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Ü.Ü. (53) seyir halindeyken, H.H. (22) isimli yolcu aynasını kırarak durdurduğu araca bindi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından H.H. isimli şahıs takcisiye yumrukla saldırdı. Yolcuyu ikna edip aracından inen taksi şoförü, peşinden gelen H.H.'yi uzaklaştırmak için tabancasıyla havaya ateş açtı. Olayı fark eden A.D. (37) ise elindeki sopayla kavgayı ayırmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden taksi şoförü Ü.Ü. ve A.D. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, saldırgan yolcu H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise taksinin araç içi kamerasına anbean yansıdı.