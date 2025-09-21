Taksicilerin müşteri kavgası kamerada! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Gaziantep'te 4 taksici, müşteri alma meselesi nedeniyle sıkıştırdıkları başka bir taksiciyi darbetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası saldırgan 4 taksici tutuklandı. Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "19.09.2025 tarihinde yolcu alma meselesi yüzünden bir taksi şoförünü darp ve gasp eden 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'müzün yaptığı çalışma sonucu yakalanmış ve tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

