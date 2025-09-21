Aydın'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda S.U. yönetimindeki otomobil önce önündeki minibüse ardından da R.İ. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.U. yönetimindeki otomobil boş alana yuvarlandı. Yaşanan feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada yaralanan sürücüler S.U. ve H.E. ile otomobildeki Ahmet Kekiksucu, Y.B, S.G, ve A.E. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kekiksucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin yol kenarındaki boş alana düşmesi yer aldı.