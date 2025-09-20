Menü Kapat
Hava Durumu
24°
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Yolcusu öldürüp gasbetti! Meslektaşları eylem yaptı

İstanbul Beyoğlu'nda Ali Sancar isimli taksici, gece saatlerinde aracına binen yolcu tarafından başından vurularak öldürüldü. Taksiciyi gasbedip bütün parasını çalan katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Acı haberi alınca büyük üzüntü yaşayan meslektaşları ise kontak kapatıp eylem yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 07:10

'un ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Ekmek parası için direksiyon başına geçen bir taksici, aracına müşteri olarak binen bir kişi tarafından öldürüldü.

TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI

Acı olay saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. 34 TJZ 47 plakalı takside mesaiye yeni başlayan 53 yaşındaki Ali Sancar, yolcu olarak aracına binen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan ve saldırı sonrası gasp edilen Sancar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Yolcusu öldürüp gasbetti! Meslektaşları eylem yaptı

AĞIR YARALANAN TAKSİCİ KURTARILAMADI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, ağır yaralanan Sancar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sancar hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Yolcusu öldürüp gasbetti! Meslektaşları eylem yaptı

KATİL, PARALARI DA GASBEDİP KAÇTI

Öte yandan takside hiç nakit para olmadığı, bütün paranın gasbedildiği öğrenildi. Sancar'a saldıran şahıs olay yerinden kaçarken polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

MESLEKTAŞLARI EYLEM YAPTI

Ali Sancar'ın hayatını kaybettiğini duyan meslektaşları hastane önünde toplandı. Konvoy halinde korna çalarak eylem yapan taksiciler hastanenin önünde yeniden bir araya geldi.

Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Yolcusu öldürüp gasbetti! Meslektaşları eylem yaptı

Taksiciler adına açıklama yapan Eyüp Berk çok üzgün olduklarını dile getirip şöyle konuştu:

"SON OLSUN DEDİKÇE SONU GELMİYOR"

"Bugün hiç tasvip etmediğimiz yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik, Üzgünüz, kendisine rahmet ailesine başsağlığı geride kalanlara sabır diliyorum.

Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik. Bugün bize haber geldi. 16 yaşında bir çocuk, yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı. Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Bu son olsun dedikçe bu son olmuyor.

Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Yolcusu öldürüp gasbetti! Meslektaşları eylem yaptı

"AİLELERİMİZ MESLEĞİ BIRAKMAMIZI İSTİYOR"

Artık ailelerimiz bizlere baskı kurmaya başladılar. Bu ölüm haberleri çoğaldıkça bize ‘Bu mesleği bırak artık yapma' diyorlar. Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor. Anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar."

Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Yolcusu öldürüp gasbetti! Meslektaşları eylem yaptı

"KAPI AÇILDIĞI ZAMAN AKLIMIZDA TEK SORU VAR"

Her geçen gün korkmaya başladıklarını söyleyen taksici Eyüp Berk, "Arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde ‘Alalım mı almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını günaydınını unuttuk, aklımızda tek bir soru var? ‘Kapı açıldığı zaman acaba bu adam bana saldırır mı saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Ali abiye de tekrar Allah rahmet eylesin. Tüm meslektaşlarımızın başı sağ olsun." dedi.

