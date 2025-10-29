Altından kaçan buraya yöneliyor! Uzman isim uyardı: Fiyatlar artabilir

Menü Kapat
Ekim 29, 2025 10:15
Altın fiyatları vatandaşın yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Uzun süre yatırımcının yüzünü güldüren fiyatlar bir süredir düşüş eğiliminde. Uzmanlar uzun vadede altının kazandırmaya devam edeceğini söylese de ekim ayı içinde yüksek fiyattan alım yapanlar ters pozisyondan bir an evvel kurtulmak istiyor bazıları da zararın neresinden dönsek kardır diyerek altından çıkmayı tercih ediyor. İşte altından çıkanların yöneldiği alan ve güncel fiyatlar...

 

2

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş, yatırımcıların yönünü yeniden otomobil piyasasına çevirdi. Ons altında iki hafta önce 4.381 dolarla görülen tarihî seviyeden sonra başlayan geri çekilme dün de devam etti ve 3.900 doların altı görüldü. Gram altının da 6.000 TL’den 5.250 TL seviyesine düşmesi, yatırımcıların portföylerinde ciddi bir dalgalanmaya yol açtı.

3

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında son beş yılın en sert günlük düşüşü yaşanırken, kısa vadeli yatırımcılar elde ettikleri kârı realize ederek farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Bu yönelimlerin başında ise konutun ardından otomobil piyasası geliyor.

4

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; altın yatırımcısının son dönemde otomobile yönelmesinin ardında birkaç temel neden var. Öncelikle altındaki hızlı düşüşün oluşturduğu tedirginlik, yatırımcıları daha somut ve kısa vadede getirisi olan alanlara yöneltti.

5

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR 

Yıl sonuna yaklaşırken otomobil firmalarının düzenlediği sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları da bu eğilimi destekliyor. Piyasada özellikle düşük kilometreli, bir yaşını geçmemiş ikinci el araçlara ve sıfır otomobillere olan talep gözle görülür biçimde artmış durumda. Sektör temsilcileri, altın yatırımından çıkan paranın önemli bir kısmının son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini belirtiyor. Özellikle 2024 ve 2025 model sıfır araçlarda düzenlenen kampanyaların cazibesi, tüketiciyi harekete geçirdi. Ayrıca yıl sonu indirimleri ve 2026 itibarıyla beklenen fiyat artışı da alım kararlarını hızlandırıyor.

6

İstanbul’da galericilik yapan Yaşar Örnek, “Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir” dedi.

7

Örnek ayrıca, sıfır araçlarda başlatılan kampanyaların da ikinci el piyasasını dolaylı yoldan canlandırdığını söyledi. Piyasadaki canlılık, otomobil markalarının yıl sonuna özel kampanyalarıyla da destekleniyor. Özellikle orta sınıf sedan ve SUV modellerde talep artışı dikkat çekiyor.

8

Otomobil sektöründeki uzmanlar, 2026 itibarıyla döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları nedeniyle fiyatların yeniden yükseleceğini öngörüyor. Bu nedenle birçok yatırımcı, bugünün fiyat seviyelerini bir fırsat olarak görüyor.

