Altından kaçan buraya yöneliyor! Uzman isim uyardı: Fiyatlar artabilir

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR

Yıl sonuna yaklaşırken otomobil firmalarının düzenlediği sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları da bu eğilimi destekliyor. Piyasada özellikle düşük kilometreli, bir yaşını geçmemiş ikinci el araçlara ve sıfır otomobillere olan talep gözle görülür biçimde artmış durumda. Sektör temsilcileri, altın yatırımından çıkan paranın önemli bir kısmının son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini belirtiyor. Özellikle 2024 ve 2025 model sıfır araçlarda düzenlenen kampanyaların cazibesi, tüketiciyi harekete geçirdi. Ayrıca yıl sonu indirimleri ve 2026 itibarıyla beklenen fiyat artışı da alım kararlarını hızlandırıyor.