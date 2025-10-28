Sanayinin ortasında balık tuttular!

Ankara'da sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü. Sincan'da yaşanan mağduriyeti göstermek için Ankaralılar oltalarına sarıldı. Göle dönen sokaklara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar oltalarını göle dönen sokaklara atarak balık tutmaya çalıştı. Başka bir vatandaş ise, 'Gençler kolay gelsin. Var mı balık' diyerek o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.