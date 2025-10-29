Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. Rubio, mesajında, "ABD-Türkiye ilişkileri küresel barış, güvenlik ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 10:17

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Bakan Rubio mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"ABD ve Amerikan halkı adına Türkiye halkının Cumhuriyetinizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. ABD-Türkiye ilişkileri küresel barış, güvenlik ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve değerli bir müttefikidir.''

''Türkiye aynı zamanda, bölgesel istikrarın sağlanmasından terörle mücadeleye, ticaretin genişletilmesinden enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarımız olan hayati bir ortaktır. İkili iş birliğimiz Amerikalıların, Türklerin ve küresel toplumun daha güvenli ve daha müreffeh olmasını sağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi umuyoruz."

ABD, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Rubio, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutladığını, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

ETİKETLER
#Türkiye
#abd
#nato
#ittifak
#Ortaklar Yol Kontrol Noktası
#Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
#Dışişleri Bakanı Marco Rubio
#İkili İşbirliği
#Gurbetci Türkler
#Cumhuriyet Bayramı
#Türkiye-abd Ilişkileri
#Ortaklık
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.