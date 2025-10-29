ABD, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Bakan Rubio mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"ABD ve Amerikan halkı adına Türkiye halkının Cumhuriyetinizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. ABD-Türkiye ilişkileri küresel barış, güvenlik ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve değerli bir NATO müttefikidir.''

''Türkiye aynı zamanda, bölgesel istikrarın sağlanmasından terörle mücadeleye, ticaretin genişletilmesinden enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarımız olan hayati bir ortaktır. İkili iş birliğimiz Amerikalıların, Türklerin ve küresel toplumun daha güvenli ve daha müreffeh olmasını sağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi umuyoruz."

Rubio, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutladığını, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.