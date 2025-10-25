İnek kurtarma operasyonu! Çatıda mahsur kaldı

Kategoriler
Hatay'ın Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde evin damına çıkan inek mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri ineği yaklaşık bir saat süren çalışmayla vinç yardımıyla sağlıklı bir şekilde damdan indirildi. Güvenle kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.