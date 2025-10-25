Demir profile sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı! O anlar kamerada

Osmaniye’de Eyüp Sultan Mahallesi’nde bir kedinin demir profile sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kediyi zarar vermeden bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Demir profilin hidrolik kesme aletiyle kesilmesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde kurtarıldı. Korktuğu gözlenen kedi, yapılan kontrollerin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Mahalle sakinleri, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.