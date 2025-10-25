Pişkinliğin böylesi! Alkollüyken kaza yaptı, etrafa tehditler savurdu

Aksaray’da Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 sokakta meydana gelen olayda, alkol aldıktan sonra kamyonetin direksiyonuna geçip mahalleden şehir merkezi istikametine seyreden Uğur Ç. (36), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet yoldan çıkıp araziye devrildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.