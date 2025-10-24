Muğla'da feci iş kazası! Mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı

Kategoriler
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir mermer ocağında çalışan Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Topal, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.