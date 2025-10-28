Gram altın alanlara yazık oldu! İslam Memiş'ten yatırımcılara sert uyarı

Kategoriler
Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalından yaptığı son yayında, altın fiyatları, gümüş, döviz ve kripto para yatırımcıları için önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Bugün yine altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı" diyerek piyasalarda yaşanan son dalgalanmalara dikkat çekti.
Dolar/TL kuruna ilişkin öngörüsünü paylaşan Memiş, “Dolar kuru 41,96 kuruş seviyesinde. Kasım ayında yine muhtemelen yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. 42,30 – 42,20 gibi yukarıda rakamlarımız var” dedi.
Euro tarafında da yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten analist, “Euro/TL kuru 48 lira 93 kuruş seviyesinde şu anda. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Euro’da yine yükseliş yönü beklentim devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeye değinen Memiş, "2 hafta önce Kapalıçarşı’da 6.300 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlara yazık oldu" diyerek yatırımcıları uyardı. "Ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Yani bu 1,5 haftalık süreçte 495 dolarlık bir düşüş gördük. Bizim için ana destek seviyesi 3.800 dolar" dedi.
Kasım ayında da düşüş yönlü beklentisini koruduğunu vurgulayan Memiş, “Sert dalgalanmalara hazırlıklı olun. Yıl sonuna kadar piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Tepki alımları sonrası tekrar düşüş yönlü hareketler görebiliriz” uyarısında bulundu.
Gram altın tarafında da tabloya dikkat çeken Memiş, "Gram altın TL fiyatı 2 hafta önce 6.282 liraydı, şu anda Kapalıçarşı’da 5.575 lira seviyesinde. 707 liralık bir geri çekilme yaşandı" dedi.
"Fed sonrası tepki yükselişiyle birlikte gram altında 5.700–5.800’lü seviyeler tekrar gündeme gelebilir. Ancak dolar destekleyici olabilir, bu nedenle Kasım ayında ikinci tur alım fırsatlarının karşımıza çıkacağını düşünüyorum" diyerek yatırımcıları uyardı.
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, "Bitcoin tarafında keyifle beklemeye devam ediyoruz. Ne zaman ki 125.000–127.000 dolar seviyeleri gelir, elimizdeki Bitcoin’i çıkarırız, tekrar altın ve gümüşlerimizi yerine koyarız" dedi.
Haftayı ikiye ayırdığını hatırlatan Memiş, "Çarşamba gününden önce düşüşler gerçekleşti. Şimdi Çarşamba gününden sonra tepki yükselişlerini görebiliriz. Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimiyle karşımızda olmasını bekliyorum. Ancak Powell’dan Şahin tonlu açıklamalar gelebilir" diyerek yatırımcılar için kritik bilgiler aktardı.