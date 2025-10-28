Gram altın alanlara yazık oldu! İslam Memiş'ten yatırımcılara sert uyarı

GRAM ALTIN ALANLARA YAZIK OLDU

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeye değinen Memiş, "2 hafta önce Kapalıçarşı’da 6.300 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlara yazık oldu" diyerek yatırımcıları uyardı. "Ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Yani bu 1,5 haftalık süreçte 495 dolarlık bir düşüş gördük. Bizim için ana destek seviyesi 3.800 dolar" dedi.

