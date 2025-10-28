Frenin yerini karıştırınca bahçeye uçtu!

İstanbul'da fren yerin kaza basan sürücünün kullandığı araç bir apartmanın bahçesine uçtu. Ataşehir'de öğle saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü H.A., aracını park etmeye çalıştığı sırada fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.