Süpermen robot sahada: 35 kilogramlık dev, 1.4 tonluk arabayı omuzladı!

Çin'de Pekin Yapay Zeka Akademisi (BAAI) araştırmacıları, 35 kg ağırlığındaki Unitree G1 robotunun, 1400 kg'lık bir otomobili çekerek dinamik denge ve kuvvet konusundaki gelişmiş yeteneklerini sergiledi. Robot, kendi kütlesinden 44 kat daha ağır bir aracı düz bir yüzeyde çekebildi.

BAAI, resmi X hesabından yayınladığı bir video ile robotun 1400 kilogram ağırlığındaki bir otomobili düz bir zeminde çektiğini duyurdu.