Yapay zeka ile oluşturulan bakan, 83 çocuğa hamile

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin dijital yapay zeka bakanı olarak atanan sanal karakter Diella hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Berlin'deki Global Dialogue konferansında konuşan Rama, Diella'nın tam 83 sanal bebeğinin olacağını belirtti.

DİELLA'NIN 'BEBEKLERİ' MECLİS ÜYELERİNİN ASİSTANI OLACAK

Yerel medyadaki haberlere göre Edi Rama, esprili açıklamasında Diella'nın 'bebeklerinin', Sosyalist Parti'den 83 milletvekiline sanal asistan olarak atanacağını belirtti. Rama, soru-cevap oturumu sırasında şunları söyledi:

"Diella ilk kez hamile ve 83 çocuğu olacak. Her biri milletvekilleri için asistan görevi üstlenecek. Parlamento oturumlarına katılacak, olup biten her şeyin kaydını tutacak ve önerilerde bulunacak. Çocuklar, annelerinin bilgisine sahip olacaklar."

Başbakan, sanal asistanların milletvekillerine 2026'ya kadar günlük görevlerde destek olacağını, toplantıları izleyeceğini ve siyasetçiler meclis dışında olduğunda güncel bilgileri sağlayacağını ifade etti. Edi Rama, konuyu izleyicilere bir örnekle açıkladı:

"Örneğin, kahve içmeye gidip işe dönmeyi unutursanız, çocuk salonda siz yokken nelerin söylendiğini anlatacak."

Diella, adını Arnavutçada "güneş" kelimesinden alıyor ve ilk olarak ocak ayında hükümetin e-Arnavutluk portalında sanal asistan olarak tanıtılmıştı. Chatbot, Microsoft ile iş birliği içinde Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı tarafından geliştirildi.

Diella'nın bakanlık pozisyonuna terfi etmesi ise geçen ay hükümet tarafından duyurulmuştu. Sanal bakanın devlete ait sözleşmeler ile özel şirketler arasındaki anlaşmaları denetleyeceği belirtilmişti. Ancak Arnavutluk Anayasası, bakanlık rollerine atanan tüm yetkililerin doğal kişi olması gerektiğini şart koşuyor.

Diella, görüntülü bir mesaj ile Arnavutluk parlamentosuna dahi hitap etti. Konuşmasında "bazıları beni insan olmadığım için 'anayasaya aykırı' olarak nitelendirdi. Bu canımı yaktı" ifadelerini kullandı. Sanal bakan, asıl tehlikenin makineler değil, iktidardakilerin insanlık dışı kararları olduğunu da sözlerine ekledi.