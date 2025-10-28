iPhone artık kimlik yerine geçecek

Apple, kullanıcıların fiziksel pasaportlarını cebinde taşımadan seyahat edebilmesini sağlayacak büyük bir yeniliğe imza atıyor. Şirket, ABD pasaportlarının dijital versiyonlarını doğrudan Apple Wallet’a eklemeyi mümkün kılacak yeni özelliğini resmen duyurdu.

Apple Pay ve Wallet Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, sistemin ilk olarak ABD vatandaşları için kullanıma açılacağını açıkladı.

KİMLİK DOĞRULAMADA YENİ DÖNEM

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, pasaportlarını Apple Wallet üzerinden güvenli bir şekilde dijital olarak saklayabilecek. Apple, bu dijital pasaportların ABD’nin REAL ID standartlarına uygun geliştirildiğini ve özel verilerin güvenliğini ön planda tuttuğunu vurguladı.

Kullanıcılar, dijital pasaportlarını havalimanlarında, web sitelerinde, mobil uygulamalarda ve hatta mağazalarda kimlik ya da yaş doğrulama amacıyla kullanabilecek. Yani artık fiziksel bir belge taşımadan resmi işlemler yapmak mümkün olacak.

ŞİMDİLİK SADECE ABD VATANDAŞLARINA ÖZEL

Apple, dijital pasaport özelliğinin ilk aşamada yalnızca ABD pasaportlarıyla uyumlu olacağını belirtti. Şirket, diğer ülkeler için henüz bir takvim açıklamasa da, özelliğin ilerleyen dönemde küresel ölçekte yaygınlaştırılmasının planlandığını duyurdu.

İOS 26 İLE GELİYOR

Dijital pasaport özelliği, iOS 26 ile birlikte iPhone 11 ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

Apple, bu yenilikle birlikte kimlik doğrulama süreçlerini tamamen dijital ortama taşımayı ve kullanıcıların tüm resmi belgelerini tek bir dijital cüzdanda yönetebilmesini hedefliyor.