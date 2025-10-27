iOS 26.1 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği geliyor

Apple, iOS 26 işletim sistemiyle birlikte ChatGPT'den güç alan yapay zekası Apple Intelligence'a kullanıcılarına sunmuştu. Kısıtlı dil desteği ile yayımlanan yapay zekaya iOS 26.1 sürümüyle birlikte yeni dil destekleri geliyor. iOS 26.1 sürümüyle birlikte Apple Intelligence'a gelecek olan dil desteklerinin arasında Türkçe'de bulunuyor.

Apple kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen iOS 26.1 sürümünün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı ise gündem oldu.

İOS 26.1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Apple'ın yeni işletim sistemi sürümü iOS 26.1'in 2025 Ekim ayının son günlerinde yayınlanması bekleniyor. Apple tarafından henüz sürümün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 2025 Ekim ayı bitmeden Apple'ın iOS 26.1 sürümünü yayınlaması bekleniyor.

İOS 26.1 İLE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER NELER?

iOS işletim sisteminin ilk büyük sürümü olan iOS 26.1'in geçtiğimiz haftalarda beta 2 sürümü yayınlanmıştı. Beta sürümünde yer alan bilgilere göre iOS 26.1 ile birlikte Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği gelecek.

Türkçe dil desteği sayesinde artık Airpods 4 (ANC), AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 kulaklıklarına sahip olan kullanıcılar artık canlı çeviri özelliğini kullanabilecekler. Özellik sayesinde artık karşınızdaki kişi İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Çince, Korece, İtalyanca ve Japonca konuştuğunuzda telefonunuz otomatik olarak çevirisini ekranınıza yansıtacak.

Canlı çeviri özelliğinin yanı sıra Fitness uygulamasında özel antrenman oluşturma ve alarm ekranının tasarımı da güncellenecek.