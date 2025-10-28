Samsung üçe katlanan telefonunu ilk kez gösterdi

Yıllardır süren raporlar ve söylentilerin ardından, Samsung nihayet ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Kore’de gerçekleşen APEC 2025 Zirvesi öncesinde, Galaxy Z TriFold'un ilk resmi görüntüsü kamuoyu ile paylaşıldı.

Samsung, APEC 2025 Zirvesi'ne hazırlık olarak K-Tech Showcase etkinliğinde, üçe katlanabilir cihazını ilk kez sergiledi. Cihaz, etkinliğin bir yan organizasyonu olan K-Tech Showcase'de camekan bir koruma altında sergileniyor. Bu sebeple, ziyaretçilerin akıllı telefona dokunmasına henüz izin verilmedi.