Samsung üçe katlanan telefonunu ilk kez gösterdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yıllardır süren raporlar ve söylentilerin ardından, Samsung nihayet ilk üçe katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Kore’de gerçekleşen APEC 2025 Zirvesi öncesinde, Galaxy Z TriFold'un ilk resmi görüntüsü kamuoyu ile paylaşıldı.
Samsung, APEC 2025 Zirvesi'ne hazırlık olarak K-Tech Showcase etkinliğinde, üçe katlanabilir cihazını ilk kez sergiledi. Cihaz, etkinliğin bir yan organizasyonu olan K-Tech Showcase'de camekan bir koruma altında sergileniyor. Bu sebeple, ziyaretçilerin akıllı telefona dokunmasına henüz izin verilmedi.