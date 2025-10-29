Menü Kapat
12°
Editor
 Onur Kaya

Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye göz kırptı! Geri dönüş şartını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'ye döneceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Önceki gün Cumhurbaşkanı yardımcılığı sorusuna verdiği cevapla olası bir teklife adeta yeşil ışık yakan Davutoğlu, gündem olan sözlerine açıklık getirdi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un 1 Ekim'de TBMM 28’inci dönem dördüncü yasama yılı açılışı nedeniyle Meclis’te verdiği resepsiyonda dikkat çeken görüntüler ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşlarından Genel Başkanı ve Genel Başkanı Ali Babacan, yıllar sonra Erdoğan ile yan yana gelmiş ve samimi görüntüler vermişti.

Gündem olan o görüntülerden sonra yeniden AK Parti'ye dönebileceği konuşulan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye göz kırptı! Geri dönüş şartını açıkladı

Kayseri'de bir kafede düzenlenen "Küresel Vicdan" konulu söyleşiye katılan Davutoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye göz kırptı! Geri dönüş şartını açıkladı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI AÇIKLAMASI

Söyleşinin soru cevap bölümünde bir gazetecinin, "Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelirse, görev alabileceğiniz konuşuldu" şeklindeki sözleri üzerine Davutoğlu, şunları söyledi:

Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye göz kırptı! Geri dönüş şartını açıkladı

"HAYATI İLKELERLE YAŞADIM"

"Programda söylediğim cümleleri tekrar edeyim. Ben hayatı ilkeleriyle yaşamış biriyim. Akademik hayatta neyi savunmuşsam, Dışişleri Bakanı ve Başbakanken aynı şeyleri savundum. Ayrıldıktan sonra da aynı şeyleri savundum. 'Siyasi ahlak, yolsuzluklara karşı mücadele, şeffaflık' dedim."

"DEVLETE VE MİLLETE KATKIM OLACAKSA GEREĞİNİ YAPARIM"

Söz konusu programda iki konuya vurgu yaptığını söyleyip geri dönüş için şartını açıklayan Davutoğlu, "Ülkenin başında kim olursa olsun devlet darda millet sıkıntıda dendiğinde, yardım talep edildiğinde elimden geleni arkama koymam, her şeyi yaparım. Başbakanlıktan ayrıldığımda 'nefsimi ayaklar altına alıyorum' demiştim. Şimdi de o günkü şeyi söylüyorum, nefsimi ayaklar altına alırım. Eğer devlete ve millete bir katkım olacaksa bunu seferberlik ve vatanperverlik addeder, gereğini yaparım."

Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye göz kırptı! Geri dönüş şartını açıkladı
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#ahmet davutoğlu
#gelecek partisi
#deva partisi
#Türkiye Politics
#Siyasi Açıklamalar
#Politika
