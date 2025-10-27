Ahmet Davutoğlu yeşil ışık yaktı! 'Tereddüt etmem'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında son dönemlerde AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündemden düşmüyor. Öte yandan Ali Babacan dün konuyla ilgili kendilerine böyle bir teklif gelmediğini açıklarken; bugün Ahmet Davutoğlu Now Tv'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"TEREDDÜT ETMEM"

"Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruyu değerlendiren Davutoğlu, "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" şeklinde konuştu.

"DEVLETİN İNŞASINA KATKI SUNMAK İSTERİM"

Öte yandan Davutoğlu kendisine teklif edilecek sembolik bir makamı kabul etmeyeceğini belirterek, "Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" ifadelerini kullandı.