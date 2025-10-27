Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ahmet Davutoğlu yeşil ışık yaktı! 'Tereddüt etmem'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda kendisine cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul edip etmeyeceği soruldu. Davutoğlu, "'Devlet darda gelin' derlerse tereddüt etmem" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ahmet Davutoğlu yeşil ışık yaktı! 'Tereddüt etmem'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 15:01

Genel Başkanı ile Genel Başkanı hakkında son dönemlerde 'ye katılacağı iddiaları gündemden düşmüyor. Öte yandan Ali Babacan dün konuyla ilgili kendilerine böyle bir teklif gelmediğini açıklarken; bugün Ahmet Davutoğlu Now Tv'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"TEREDDÜT ETMEM"

"Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruyu değerlendiren Davutoğlu, "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" şeklinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu yeşil ışık yaktı! 'Tereddüt etmem'

"DEVLETİN İNŞASINA KATKI SUNMAK İSTERİM"

Öte yandan Davutoğlu kendisine teklif edilecek sembolik bir makamı kabul etmeyeceğini belirterek, "Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nagehan Alçı: Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönmesine şaşırmam
Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'teki buluşmanın detaylarını anlattı
ETİKETLER
#ak parti
#ahmet davutoğlu
#gelecek partisi
#ali babacan
#deva partisi
#Cumhurbaşkanı Yardımcılığı
#Devleti İnşası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.