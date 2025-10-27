İslam Memiş'ten altın için 'çarşamba' uyarısı! Sert dalgalanma olacak

Kategoriler
Türkiye'nin en merak edilen konularından beri altınının yeni akıbeti! Altın tekrardan yükselişe mi geçecek, yoksa düşmeye devam mı edecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında merak edilen soru eşliğinde yeni haftaya değerlendirdi. Memiş yatırımcıyı çarşamba günü konusunda ısrarla uyardı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
HAFTAYI İKİYE AYIRIN'
"Bu haftayı ikiye ayıracağız kıymetli arkadaşlar.
Çarşambadan önce, çarşambadan sonra haftayı ikiye ayıracağız.
Neden? Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak. Saat 21'de.
Amerika Merkez Bankası FED 25 Bağcısı puanlık faiz indirimi yapacak.
AÇIKLAMALARA DİKKAT!
Sonrasında Fed Başkanı Powell’in açıklamalarına döneceğiz. Burada şahin tonda bir açıklama bekliyorum şahsen.
O yüzden çarşamba gününe kadar altın gümüş fiyatlarında böyle kısmen bir geri çekilme, yatay ama sonra faiz kararıyla sonra yani çarşambadan sonra da Yukarı yönlü hareketler yaşanabilir.
'SERT DALGALANMA GÖRECEĞİZ'
Yani çarşambaya kadar sakin bir düşüş trendi dolar karşısındaki varlıklarda.
Nedir bu?
Altın, gümüş, dolar endeksi, bitcoin, borsalar gibi enstrümanlarda böyle bir sert dalgalanma göreceğiz.
İlk önce bir geri çekilme sonra yukarı yönlü hareketler.
ÇARŞAMBANIN ALTINI ÖZELLİKLE ÇİZDİ
Ama çarşamba günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı.
O yüzden bankalarda işlem yapacak veya borsada işlem yapacak arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım.
Yani çarşamba günü resmi tatil ve piyasalar kapalı olacak.
Yani kuyumcular, döveciler açık iş piyasalarda ama bankalar ve borsa kapalı olacak.
Ona göre hazırlığınızı yapmanız lazım.
Çarşamba günü vurgusu önemli burada.
ONS ALTIN
Uluslararası piyasalarda ons altın 4074 dolar seviyesinde %1 satıcılı.
Yine 4000 dolar seviyesi burada güçlü bir destek seviyesi.
Onun aşağısında rakamlarımız var ama biz yine geniş bant aralığına odaklandık yıl sonuna kadar.
Aşağıda 3800 dolar seviyesi var, yukarıda 4200 dolar seviyesi var.
'BEN UZAK DURUYORUM'
Bu band aralığında böyle oyalıp oyalıp duracaklar ons altını.
Yine ben altının gram fiyatına ve ons fiyatına uzak duruyorum.
Yine çarşamba günden sonra yukarı yönlü hareketler, yükseliş yönlü hareketler göreceğiz ama uzak duruyorum.
Yine Kasım ayında 4 bin dolar seviyesinin altında sarfmalarda işte 3 bin 970, 3 bin 950 dolar seviyeleri var.
Bakacağız kademeliye alacağız mı almayacağız mı o zaman karar veririz ama şu anda yüksek.
Benim beklediğim düşüşler değil bugünkü geri çekilmeler.
4 bin 75 dolar seviyesi var.
ORTA VADEDE YÜKSELİŞ BEKLİYORUM
Yine destek seviyesi olarak 4.050-4.100 dolar aralığında oyalanan bir trend görebiliriz.
Ama tekrar FED faiz gelenden sonra 4.110-4.120 rakamları, 4.140 dolar seviyeleri var yukarıda çarşamba günden sonra.
Ama kısa vadede işte 4.050-4.100 dolar aralığında oyalanır.
Biraz daha orta vadede yine ons altın tarafında 3.800-4.200 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim kıymetli arkadaşlar.
GRAM ALTIN
Gram altın TL fiyatı da haftaya düşüşle başladı.
5.920 lira seviyesinden cumartesi günü kapanış yapmıştı.
Şu anda 5.820 lira seviyesinden açılış yaptığını görüyoruz haftanın ilk işlem günündeyiz.
Yine gram altın TL fiyatında 5800-5900 lira aralığını, 5920 lira aralığını kısa vadede takip ediyor olacağım.
Yine biraz daha orta vadede takip ettiğim bant aralığı 5500-6000 lira seviyesi.
Yine gram altın için ons altını takip etmekte fayda var.”