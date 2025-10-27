İslam Memiş'ten altın için 'çarşamba' uyarısı! Sert dalgalanma olacak

Yine Kasım ayında 4 bin dolar seviyesinin altında sarfmalarda işte 3 bin 970, 3 bin 950 dolar seviyeleri var.



Bakacağız kademeliye alacağız mı almayacağız mı o zaman karar veririz ama şu anda yüksek.



Benim beklediğim düşüşler değil bugünkü geri çekilmeler.



4 bin 75 dolar seviyesi var.







