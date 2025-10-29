Menü Kapat
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Takımı için devreye girdi! Osimhen Seria A yıldızını Galatasaray'a çağırdı!

Galatasaray'daki transfer çalışmalarına Victor Osimhen de dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekip yaz döneminde Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katarken, yeni ismini belirledi. Öte yandan iddialara göre Osimhen arkadaşı olan bu yıldız ismi telefonla arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştı.

Takımı için devreye girdi! Osimhen Seria A yıldızını Galatasaray'a çağırdı!
Trendyol Süper Lig'de 25 puanla lider sırada yer alan yeni transfer hedefini belirledi. Gözünü bir kez daha 'ya diken sarı-kırmızılı ekibin bu transferi için taraftarın sevgilisi devreye girdi.

Takımı için devreye girdi! Osimhen Seria A yıldızını Galatasaray'a çağırdı!

TRANSFLERİ YAZA DAMGA VURMUŞTU

Yaz transfer döneminde Osimhen'in bonservisini alan, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yine aynı kalitede takviyeler yapmayı istiyor. İtalyan medyasında ekibin gözünü Serie A yıldızlarına diktiği iddia edildi.

Takımı için devreye girdi! Osimhen Seria A yıldızını Galatasaray'a çağırdı!

HEDEF LOOKMAN

Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz krizin ardından yerine Atalanta'dan Ademola Lookman'ı düştükleri iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı ekibin Lookman'a olan yakın takibi, İtalyan medyasının da dikkatinden kaçmadı.

Takımı için devreye girdi! Osimhen Seria A yıldızını Galatasaray'a çağırdı!

OSİMHEN TAKIM İÇİN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'da takımın sevgilisi haline gelen yıldız Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Lookman'ı arayarak kulüp hakkında önemli bilgiler verdiği iddia edildi. Hatta Osimhen'in Seria A yıldızına "Galatasaray'a gel ve burada mutlu ol." dediği öne sürüldü.

LOOKMAN'IN PERFORMANSI

Takımı için devreye girdi! Osimhen Seria A yıldızını Galatasaray'a çağırdı!

28 yaşındaki Serie A yıldızı Ademola Lookman, Atalanta formasıyla 7 maçta forma giyerken 461 dakika sahada ter akıttı. Süre aldığı dakikalar içerisinde 1 golü olan Lookman'ın milli takım performansı göz doldurdu. Nijerya Milli Takımı'nda da 32 karşılaşmaya çıkan Lookman, 2086 dakika süre aldı ve 8 gol-5 asistlik performans sergiledi.

Takımı için devreye girdi! Osimhen Seria A yıldızını Galatasaray'a çağırdı!

PİYASA DEĞERİ

Atalanta ile 2027 yılına dek kontratı bulunan Lookman'ın güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

