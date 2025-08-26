Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray transferde sona yaklaşıyor! Bissouma bombası

Galatasaray orta saha takviyesi için son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı ekip İlkay Gündoğan ve Adrien Rabiot gibi üst düzey isimlerin yanı sıra bir yıldız futbolcu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma transferinde sona yaklaşılıyor.

Galatasaray transferde sona yaklaşıyor! Bissouma bombası
takviyesi için çalışmalarını sürdüren transferde yıldız isimleri listeye aldı. Galatasaray’ın geçen sezon çok ilgilenip kadrosuna katamadığı Fransız yıldız Adrien Rabiot için devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak Cimbom için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.

Galatasaray transferde sona yaklaşıyor! Bissouma bombası

BISSOUMA TRANSFERİ ÇOK YAKIN

RMC Sports muhabiri Fabrice Hawkins'in haberine göre forması giyen Yves Bissouma, Galatasaray'a olmaya hazırlanıyor.

Galatasaray transferde sona yaklaşıyor! Bissouma bombası

Haberde, Galatasaray ile Tottenham arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve sarı-kırmızılıların oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Galatasaray transferde sona yaklaşıyor! Bissouma bombası

İSTİKRARLI PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 44 resmi maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki Malili orta saha, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Bissouma bu süreçte 2 gol kaydederken mücadeleci oyun tarzı nedeniyle 12 sarı kart gördü.

