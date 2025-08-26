Galatasaray transferde sona yaklaşıyor! Bissouma bombası

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray transferde yıldız isimleri listeye aldı. Galatasaray’ın geçen sezon çok ilgilenip kadrosuna katamadığı Fransız yıldız Adrien Rabiot için devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak Cimbom için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.

BISSOUMA TRANSFERİ ÇOK YAKIN

RMC Sports muhabiri Fabrice Hawkins'in haberine göre Tottenham forması giyen Yves Bissouma, Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Haberde, Galatasaray ile Tottenham arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve sarı-kırmızılıların oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

İSTİKRARLI PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 44 resmi maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki Malili orta saha, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Bissouma bu süreçte 2 gol kaydederken mücadeleci oyun tarzı nedeniyle 12 sarı kart gördü.