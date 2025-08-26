Menü Kapat
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Bissouma neden kadro dışı kaldı? Galatasaray'a transferi an meselesi

Tottenham’ın Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma, 2025 yazında yeni teknik direktör Thomas Frank ile yaşadığı disiplin sorunları sonrası gündeme geldi. 28 yaşındaki futbolcu, UEFA Süper Kupa finali kadrosundan çıkarılırken, transfer döneminde Galatasaray ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. İşte Galatasaray’da Bissouma transfer hareketliliği ve son durum…

Bissouma neden kadro dışı kaldı? Galatasaray'a transferi an meselesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 19:57

’da son dönemde yaşanan gelişmelerin merkezinde Yves Bissouma yer aldı. Malili futbolcunun hem disiplin cezası alması hem de dedikodularıyla anılması dikkatleri üzerine çekti.

BİSSOUMA NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Tottenham’ın yeni teknik direktörü Thomas Frank, 12 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, Yves Bissouma’nın yaz dönemi boyunca antrenmanlara ve takım etkinliklerine birkaç kez geç kaldığını açıkladı. Frank, bu gecikmelerin tekrarlanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, son yaşanan olayın sınırı aştığını ifade etti. Bu kararın ardından Malili orta saha, 13 Ağustos’ta oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain’e karşı forma şansı bulamadı.

Bissouma neden kadro dışı kaldı? Galatasaray'a transferi an meselesi

Frank, basın toplantısında yaptığı açıklamada disiplin kurallarının önemine vurgu yaparak, "Böyle durumlarda sonuçlar olmalı" dedi. Ancak Bissouma’nın Tottenham’daki geleceği hakkında net bir açıklamada bulunmadı. Bu olayın ardından Bissouma’nın ismi transfer döneminde farklı kulüplerle anılmaya başladı.

Bissouma neden kadro dışı kaldı? Galatasaray'a transferi an meselesi

BİSSOUMA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ’ın orta saha bölgesine yapacağı takviyeler merakla bekleniyordu. Fransız basınından RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins’in haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Tottenham forması giyen Yves Bissouma için girişimlerde bulundu.

Bissouma neden kadro dışı kaldı? Galatasaray'a transferi an meselesi

Haberde, Galatasaray ile İngiliz ekibi arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği öne sürüldü. Ayrıca, transferin kısa sürede tamamlanabileceği iddia edildi. Bissouma’nın kadro dışı kalmasının ardından transfer ihtimalinin güçlendiği yorumları gündeme taşındı.

Bissouma neden kadro dışı kaldı? Galatasaray'a transferi an meselesi

BİSSOUMA GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Fabrice Hawkins’in aktardığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi ile Yves Bissouma kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Tottenham ile yapılan görüşmelerin de ileri seviyede olduğu iddia edildi.

Bissouma, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Malili futbolcu, Avrupa’daki tecrübesi nedeniyle Galatasaray’ın transfer listesinde önemli bir yer tutuyor.

