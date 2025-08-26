Bissouma neden kadro dışı kaldı? Galatasaray'a transferi an meselesi

Tottenham’da son dönemde yaşanan gelişmelerin merkezinde Yves Bissouma yer aldı. Malili futbolcunun hem disiplin cezası alması hem de transfer dedikodularıyla anılması dikkatleri üzerine çekti.

BİSSOUMA NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Tottenham’ın yeni teknik direktörü Thomas Frank, 12 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, Yves Bissouma’nın yaz dönemi boyunca antrenmanlara ve takım etkinliklerine birkaç kez geç kaldığını açıkladı. Frank, bu gecikmelerin tekrarlanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, son yaşanan olayın sınırı aştığını ifade etti. Bu kararın ardından Malili orta saha, 13 Ağustos’ta oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain’e karşı forma şansı bulamadı.

Frank, basın toplantısında yaptığı açıklamada disiplin kurallarının önemine vurgu yaparak, "Böyle durumlarda sonuçlar olmalı" dedi. Ancak Bissouma’nın Tottenham’daki geleceği hakkında net bir açıklamada bulunmadı. Bu olayın ardından Bissouma’nın ismi transfer döneminde farklı kulüplerle anılmaya başladı.

BİSSOUMA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın orta saha bölgesine yapacağı takviyeler merakla bekleniyordu. Fransız basınından RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins’in haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Tottenham forması giyen Yves Bissouma için girişimlerde bulundu.

Haberde, Galatasaray ile İngiliz ekibi arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği öne sürüldü. Ayrıca, transferin kısa sürede tamamlanabileceği iddia edildi. Bissouma’nın kadro dışı kalmasının ardından transfer ihtimalinin güçlendiği yorumları gündeme taşındı.

BİSSOUMA GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Fabrice Hawkins’in aktardığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi ile Yves Bissouma kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Tottenham ile yapılan görüşmelerin de ileri seviyede olduğu iddia edildi.

Bissouma, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Malili futbolcu, Avrupa’daki tecrübesi nedeniyle Galatasaray’ın transfer listesinde önemli bir yer tutuyor.