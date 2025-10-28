Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım! Tepkilere dayanamadı

Galatasaray'ın Göztepe'yi geriden gelerek 3-1 yendiği maçın yankıları sürüyor. Victor Osimhen ve Bokele arasındaki pozisyon konuşuluyor. Bokele'nin kırmızı kart görmesi tepkilere neden olmuştu. Osimhen ise tepkiler sonrası sosyal medyada olay paylaşım yaptı.

Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım! Tepkilere dayanamadı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.10.2025
09:20
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
09:20

Süper Lig'in lideri , 10. haftada evinde 'yi geriden gelerek 3-1'lik skorla yendi. Mücadelenin ilk yarısında ve Bokele arasında yaşanan pozisyon spor camiası tarafından çok konuşuldu.

Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım! Tepkilere dayanamadı

OSIMHEN VE BOKELE ARASINDA YAŞANANLAR KONUŞULUYOR

Osimhen’e müdahalede bulunan Bokele ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Bokele'nin müdahalesi öncesi Osimhen'in dokunduğu tartışmaları sürüyor.

Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım! Tepkilere dayanamadı

Victor Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bokele'ye sorun, bana vurduğunu doğrulayabilir. Bu yüzden rakip taraftarlar sosyal medyada istedikleri kadar ağlayabilirler. Umurumda değil, maçı kazandık." ifadelerini kullanmıştı. Nijeryalı yıldızın açıklamaları sosyal medyada da konusu olurken, 26 yaşındaki golcü olay paylaşıma imza attı.

Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım! Tepkilere dayanamadı

"GÖZYAŞLARINI BURAYA BAĞIŞLA"

Osimhen, resmi sosyal medya hesabından, su dolu kova üzerine "Gözyaşlarını buraya bağışla" yazılı fotoğraf paylaşımı yaptı.

Victor Osimhen'den sosyal medyada olay paylaşım! Tepkilere dayanamadı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#tartışma
#göztepe
#osimhen
#Süperlig
#Bokele
#Kırmızıkart
#Spor
