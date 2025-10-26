Sadettin Saran'dan Galatasaray-Göztepe maçına dair çarpıcı sözler!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Ayrıca da aynı gün oynanan Galatasaray-Göztepe maçını kısaca değerlendiren başkan, ezeli rakibe mesaj verdi.

SADETTİN SARAN'DAN GALATASARAY KRİTİĞİ

Konu hakkında açıklama yapan Sadettin Saran, "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz, sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Goztepe/status/1982482845928133120

GALATASARAY-GÖZTEPE MÜSABAKASINDA NE OLMUŞTU?

42. dakikada skor 1-1'ken kırmızı kartla birlikte 10 kişi kalan Göztepe, sahadan 3-1 mağlup ayrılmış ve karşılaşma sonrasında Victor Osimhen özelinde bir video paylaşmıştı.