İslam Memiş'ten yatırımcıya '3 bin lira' uyarı! Sonu gergin olacak

Altın fiyatlarındaki düşüş hafta sonu sekansına da sarktı. 52 haftalık yükselişi duran altın fiyatları, gerilemeye devam ediyor. Gram altın, 26 Ekim Pazar akşamı 5 bin 545 seviyesinden işlem görüyor. Hafta içi Youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken İslam Memiş, pazar günü de kişisel sosyal medya hesabından attığı iki tweetle yeni haftayla ilgili beklentilerini değerlendirdi.
İşte İslam Memiş'in o değerlendirmeleri!
'HAFTAYI İKİYE AYIRIYORUZ'
"Gergin ve stresli geçen Ekim ayının son haftasına başlayacağız.
Başı gergin olunca sonu da gergin oluyor.
Bu hafta para piyasaları için önemli ve yoğun bir hafta.
Haftayı ikiye ayırıyoruz;
Çarşamba’dan önce, Çarşamba’dan sonra.
'KASIM AYI GÜZEL OLACAK!'
Neden?
Çünkü Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak.
Perşembe günü ise Japonya (BoJ) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak.
Kasım ayı güzel olacak.
YURT İÇİ GÜNDEMİNDE NE VAR?
Yurt içi piyasalar
Pazartesi = İşsizlik Oranı
Çarşamba = Cumhuriyet Bayramı nedeniyle borsa kapalı olacak
Cuma = Turizm Geliri, Yabancı Ziyaretçi Sayısı
YURT DIŞI FED'E ODAKLANDI
Yurt dışı piyasalar
Çarşamba 21:00’de = Fed Faiz Kararı
Çarşamba 21:30’da = Fed Başkanı Powell’ın Konuşması
Perşembe 06:00’da = Japonya Merkez Bankası’nın Faiz Kararı
Perşembe 16:15’te = Avrupa Merkez Bankası’nın Faiz Kararı
HAFTA İÇİNDE NE DEMİŞTİ?
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, hafta içinde çeşitli mecralarda değerlendirmelerde bulunmuştu. İşte Memiş'in açıklamalarından manşete çıkan ve yeni haftaya kalan analizler!
ALTIN ALMAK İÇİN BU RAKAMI BEKLEYİN
Altın almak için uygun zamanı bekleyen yatırımcılar için de detaylı açıklamada bulunan Memiş, "Ons altın 4.000 dolar seviyesi civarında, gram altın ise 5.500–6.000 TL bant aralığında. Kademeli alım önerisi 5.500 TL seviyesinden başlatılabilir. Altın almaya kısa vadede uygun değil, ancak eldeki altın için nakit ihtiyacı yoksa beklemeye devam edilmeli" diyerek uygun pozisyonun altını çizdi.
ALTIN FİYATLARI ARTIK DÜŞMEYECEK ALGISI
Altın fiyatlarına ilişkin kritik uyarılarda bulunan Memiş, ons altının dün 4.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini, şu anda ise 4.146 dolar seviyesinde olduğunu belirterek "Yüzde 1,2’lik bir yükseliş var. Daha önce de belirttiğim gibi yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlaması sürecek. Piyasada ‘artık altın düşmeyecek’ algısı oluşturulabilir. Benim için 3.950–3.970 dolar bandı kritik alım bölgesidir" dedi.
Memiş, gram altın/TL fiyatının 5.920 TL seviyesinde bulunduğunu, 5.770 TL’ye kadar gerilediğini hatırlatarak "Kısa vadede 5.500–6.000 TL aralığı, orta vadede ise 5.000–6.000 TL aralığı izlenebilir. Bu aralıklarda ‘ucuz kardeşim’ diyebileceğimiz fırsatlar oluşacaktır" diye konuştu.
3000 LİRADAN ALMAYAN ALTI BİN LİRADAN ALDI
Türkiye’deki yatırım davranışlarını da değerlendiren Memiş, "Türkiye’de klasik bir tablo var: Zirve seviyelerde panik alımları artıyor. İnsanlara ‘altın daha da yükselecek, düşmeyecek’ algısı yerleştiriliyor. 3000 liradan almayan, 4000’den almayan, 5000’den almayan yatırımcı 6200–6300 liradan gram altın aldı. Bu tabloyu Türkiye’de neredeyse her iki yılda bir görüyoruz" dedi.
İSLAM MEMİŞ'TEN 2026 UYARISI!
Altında uzun vadeli beklentisinin yükseliş yönünde olduğunu belirten Memiş, 2026 yılı için çarpıcı bir öngörüde bulunarak, "2026 yılı Türkiye’de ilk kez farklı bir dönemi başlatabilir. O yıl gram altın tarafında artık 4 haneli değil, 5 haneli rakamları konuşuyor olacağız. Ons altın tarafında ise zirve seviye olarak 4888 dolar seviyesini öngörüyorum" dedi.