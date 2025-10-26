İslam Memiş'ten yatırımcıya '3 bin lira' uyarı! Sonu gergin olacak

ALTIN FİYATLARI ARTIK DÜŞMEYECEK ALGISI

Altın fiyatlarına ilişkin kritik uyarılarda bulunan Memiş, ons altının dün 4.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini, şu anda ise 4.146 dolar seviyesinde olduğunu belirterek "Yüzde 1,2’lik bir yükseliş var. Daha önce de belirttiğim gibi yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlaması sürecek. Piyasada ‘artık altın düşmeyecek’ algısı oluşturulabilir. Benim için 3.950–3.970 dolar bandı kritik alım bölgesidir" dedi.

Memiş, gram altın/TL fiyatının 5.920 TL seviyesinde bulunduğunu, 5.770 TL’ye kadar gerilediğini hatırlatarak "Kısa vadede 5.500–6.000 TL aralığı, orta vadede ise 5.000–6.000 TL aralığı izlenebilir. Bu aralıklarda ‘ucuz kardeşim’ diyebileceğimiz fırsatlar oluşacaktır" diye konuştu.