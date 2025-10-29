Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Elektrikli Toyota Corolla görüntülendi

Dünyanın en çok satan otomobili Corolla, yeni neslinde tamamen elektrikli seçeneğiyle geliyor. Toyota, ikonik modelini baştan tasarlıyor.

, otomobil tarihinin en çok satan modeli Corolla’yı geleceğe taşıyor. Japonya’daki Japan Mobility Show’da tanıtılan Corolla Concept, markanın stratejisinde yeni bir dönemin habercisi. Model, tam elektrikli, plug-in hibrit ve benzinli versiyonlarıyla piyasaya sunulacak.

1966’dan bu yana hatchback, sedan, coupe ve wagon gibi farklı gövde tipleriyle 55 milyondan fazla satışa ulaşan Corolla, şimdi bir kez daha evrim geçiriyor. Bu hamle, Toyota’nın elektrikli araçlara temkinli yaklaşımını değiştirdiğinin de işareti olarak görülüyor. Şirket, son dönemde bZ serisi ve elektrikli Land Cruiser gibi modellerle portföyünü genişletmişti. Ancak uygun fiyatlı bir elektrikli Corolla, global pazarda oyunun kurallarını değiştirebilir.

Elektrikli Toyota Corolla görüntülendi

CESUR BİR TASARIM, MODERN BİR İÇ MEKÂN

Yeni Corolla Concept, önceki nesillere göre çok daha iddialı bir görünüme sahip. İki tonlu siyah-gümüş gövdesi, ince LED farları ve ızgara boyunca uzanan yatay barı ile oldukça dinamik bir duruş sergiliyor. Ön sol tekerleğin arkasındaki şarj portu ve batarya durum göstergesi, aracın elektrikli kimliğini açıkça vurguluyor.

İç mekânda ise geniş dijital ekran paneli, üç kollu direksiyon ve sürücüyle yolcu arasında konumlandırılmış dokunmatik kontrol alanı dikkat çekiyor. Yolcu tarafına yerleştirilen ayrı ekranın özellikle Çin pazarı için tasarlandığı düşünülüyor.

YENİ NESİL MOTORLAR YOLDA

Toyota henüz teknik detayları açıklamadı ancak modelin benzinli ve hibrit versiyonlarının markanın yeni nesil 1.5 ve 2.0 litrelik ultra verimli motorlarıyla geleceği tahmin ediliyor. Tam elektrikli versiyonun ise, uygun fiyatlı ve kaliteli EV arayan kullanıcılar için küresel ölçekte büyük bir boşluğu doldurması bekleniyor.

21 inçlik Y-kollu jantlar ve keskin hatlı gövde çizgileriyle konsept, sadece bir denemesi değil; üretime oldukça yakın bir ön gösterim niteliği taşıyor. Bu da Toyota’nın gelecekteki Corolla için ciddi bir tasarım sıçraması planladığını gösteriyor.

YOLLARA ÇIKIŞ 2026 SONU YA DA 2027’DE

Mevcut nesil Corolla 2018’de piyasaya sürülmüştü ve artık yenilenme zamanı geldi. Yeni neslin, 2026 sonu veya 2027 yılında yollarda olması bekleniyor.

ETİKETLER
#Otomobil
#elektrikli araç
#toyota
#gelecek partisi
#tasarım
#Hibrit Otomobil
#Yeni Nesil Oyun
#Corolla
#Corolla
#Aktüel
