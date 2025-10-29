Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG ekim kampanyası için son günler! T10F ve T10X için faizsiz kredi fırsatı

TOGG ekim ayına özel yeni finansman kampanyasıyla T10X ve T10F modellerinde faizsiz ve düşük faizli kredi fırsatları sunuyor. 12 ay vadede 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli, 48 aya varan vadelerde ise yüzde 2,73'ten başlayan oranlarla kredi imkanı dikkat çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 11:34

Türkiye'nin yerli ve milli markası TOGG ekim dönemine özel yeni kampanyasını duyurdu. ve modelleri için hazırlanan avantajlı ödeme planlarıyla birlikte, bireysel müşterilere sunulan destekleri önemli ölçüde artırıldı.

Bitmesine sayılı günler kalan yeni kampanyayla birlikte hem kredi tutarları hem de seçenekler genişletildi. Ekim itibarıyla T10X V2 ve TOGG T10F V2 versiyonlarında 12 ay vadeyle 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi desteği sunulmaya başlandı.

TOGG ekim kampanyası için son günler! T10F ve T10X için faizsiz kredi fırsatı

TOGG T10F VE T10X İÇİN EKİM AYI KREDİ KAMPANYASI

Sadece faizsiz kredi seçeneğiyle sınırlı kalmayan yeni finansman planları, farklı vadelerde ve farklı faiz oranlarında da oluşturuldu. Bireysel kullanıcılar, 48 aya varan vadelerde yüzde 2,73'ten başlayan oranlarla 1 milyon 750 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.

kapsamında hazırlanan örnek ödeme tablolarına göre, 700 bin TL kredi için aylık ödeme 58 bin 334 TL olarak hesaplanıyor. 1 milyon 750 bin TL kredi için ise aylık taksit 76 bin 440 TL seviyesinde.

TOGG ekim kampanyası için son günler! T10F ve T10X için faizsiz kredi fırsatı

Farklı senaryolara göre ödeme planları şu şekilde:

  • 700 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz: Aylık 58 bin 334 TL taksit
  • 1 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,68 faiz: Aylık 43 bin 185 TL taksit
  • 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz: Aylık 74 bin 256 TL taksit

T10X 4More versiyonu için de benzer fırsatlar geçerli. Bu modelde 700 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğiyle aylık 58 bin 334 TL taksitle alınabiliyor. Ayrıca T10F için 1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,69 faiz oranıyla aylık 73 bin 895 TL ödeme planına sahip.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla yarışa tutunsa da Avrupa'da düşüş yaşıyor
Toyota Supra veda ediyor: Efsane markanın son üretim tarihi belli oldu
ETİKETLER
#Otomobil
#togg
#kampanya
#kredi
#finansman
#t10f
#t10x
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.