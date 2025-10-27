Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Toyota Supra veda ediyor: Efsane markanın son üretim tarihi belli oldu

Toyota efsanevi spor otomobili Supra'nın üretiminin Mart 2026'da sona ereceğini resmi bir açıklama ile duyurdu. Ancak Supra ismi 2027 yılında bambaşka bir biçimde karşımıza çıkabilir. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 11:33

Toyota, efsanevi spor otomobili Supra üretiminin Mart 2026'da sona ereceğini resmen duyurdu. Otomobil üreticisinin açıklamasına göre, Amerikalı müşterilerin siparişle son bir Supra edinmeleri için teorik olarak yalnızca altı ay süreleri kaldı, ancak sipariş defterinin çok daha erken kapanması bekleniyor.

BMW ORTAKLIĞI BİTİYOR, YOLLAR AYRILIYOR

ile Z4 ikizi olarak ortaklaşa geliştirilen ve Ocak 2019'da piyasaya sürülen mevcut nesil otomobilin yakında üretimden kalkacağı zaten konuşuluyordu. Her iki otomobil de Magna Steyr'in Avusturya'daki Graz tesisinde üretiliyordu ve BMW Z4'ün üretimi de 2026'da son bulacak.

Carscoops'a göre iki şirketin yakın zamanda spor otomobil iş birliğini tekrarlama planı bulunmuyor.

Toyota Supra veda ediyor: Efsane markanın son üretim tarihi belli oldu

SON SÜRÜM DAHA KESKİN, DAHA HIZLI

A90 Final Edition sürüş dinamiklerinde iyileştirmelerle geldi. Süspansiyon, direksiyon ve diferansiyel ayarlarında yapılan güncellemeler yol tutuşunu artırırken, ABD versiyonunda güç artışı yapılmadı. Japonya'daki versiyonlar ise 429 hp güce yükseltildi.

ABD versiyonunda BMW kaynaklı 3.0 litrelik turbo altı silindirli motor 382 hp güç üretiyor. Arkadan itişli otomobil, altı ileri manuel ya da sekiz ileri ZF otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyordu.

Toyota bir süre 255 hp (258 PS) gücünde 2.0 litrelik dört silindirli bir A90 Supra seçeneği de sundu, ancak o versiyon 2024 model yılının sonunda kaldırılmıştı.

Toyota Supra veda ediyor: Efsane markanın son üretim tarihi belli oldu

SUPRA İSMİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan efsanevi Supra isminin sonu gelmiş değil. Adını ilk kez 1978'de Celica'nın üst düzey bir versiyonunda gördüğümüz Supra'nın 2027'de yeni bir platformla geri döneceği söyleniyor.

Önden motorlu, arkadan çekişli düzenini koruyacak olan yeni modelin, giden otomobilin BMW motorları yerine Toyota'nın kendi tasarımı olan ve yaklaşık 394 hp (400 PS) güç üreten 2.0 litrelik turboşarjlı bir motor kullanacağı konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç alacaklara bir uyarı daha! Yılbaşına doğru piyasaya dikkat
Çin'in otomobil fabrikaları Batılı yöneticileri dehşete düşürdü
ETİKETLER
#bmw
#Toyota Supra
#A90 Supra
#Otomobil Üretimi
#Yeni Nesil Supra
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.