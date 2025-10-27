Toyota Supra veda ediyor: Efsane markanın son üretim tarihi belli oldu

Toyota, efsanevi spor otomobili Supra üretiminin Mart 2026'da sona ereceğini resmen duyurdu. Otomobil üreticisinin açıklamasına göre, Amerikalı müşterilerin siparişle son bir Supra edinmeleri için teorik olarak yalnızca altı ay süreleri kaldı, ancak sipariş defterinin çok daha erken kapanması bekleniyor.

BMW ORTAKLIĞI BİTİYOR, YOLLAR AYRILIYOR

BMW ile Z4 ikizi olarak ortaklaşa geliştirilen ve Ocak 2019'da piyasaya sürülen mevcut nesil otomobilin yakında üretimden kalkacağı zaten konuşuluyordu. Her iki otomobil de Magna Steyr'in Avusturya'daki Graz tesisinde üretiliyordu ve BMW Z4'ün üretimi de 2026'da son bulacak.

Carscoops'a göre iki şirketin yakın zamanda spor otomobil iş birliğini tekrarlama planı bulunmuyor.

SON SÜRÜM DAHA KESKİN, DAHA HIZLI

A90 Final Edition sürüş dinamiklerinde iyileştirmelerle geldi. Süspansiyon, direksiyon ve diferansiyel ayarlarında yapılan güncellemeler yol tutuşunu artırırken, ABD versiyonunda güç artışı yapılmadı. Japonya'daki versiyonlar ise 429 hp güce yükseltildi.

ABD versiyonunda BMW kaynaklı 3.0 litrelik turbo altı silindirli motor 382 hp güç üretiyor. Arkadan itişli otomobil, altı ileri manuel ya da sekiz ileri ZF otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyordu.

Toyota bir süre 255 hp (258 PS) gücünde 2.0 litrelik dört silindirli bir A90 Supra seçeneği de sundu, ancak o versiyon 2024 model yılının sonunda kaldırılmıştı.

SUPRA İSMİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan efsanevi Supra isminin sonu gelmiş değil. Adını ilk kez 1978'de Celica'nın üst düzey bir versiyonunda gördüğümüz Supra'nın 2027'de yeni bir platformla geri döneceği söyleniyor.

Önden motorlu, arkadan çekişli düzenini koruyacak olan yeni modelin, giden otomobilin BMW motorları yerine Toyota'nın kendi tasarımı olan ve yaklaşık 394 hp (400 PS) güç üreten 2.0 litrelik turboşarjlı bir motor kullanacağı konuşuluyor.