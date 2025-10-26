Çin'in otomobil fabrikaları Batılı yöneticileri dehşete düşürdü

Batılı otomobil sektörünün üst düzey yöneticileri, Çin ziyaretlerinde gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. The Telegraph'ın haberine göre, yöneticiler ülkenin yüksek oranda otomatikleştirilmiş imalat endüstrisinin, özellikle elektrikli araçlar konusunda Batılı ülkeleri hızla geride bırakabileceği konusunda uyarıda bulundular.

ÇİN'İN GERİSİNDE KALMA KORKUSU

Milyarder iş insanı ve Ford CEO'su Jim Farley, geçen ay The Verge sitesine yaptığı açıklamada, rekabetin yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Farley, "Çin ile küresel bir rekabet içindeyiz ve sadece elektrikli araçlar değil" diyerek, "Eğer bunu kaybedersek Ford'da bir geleceğimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

Bazı şirketler ise yeni girişimlerinden tamamen vazgeçiyor. Madencilik şirketi Fortescue'nun kurucusu Andrew Forrest, Çin gezisinin ardından kendi bünyelerinde elektrikli araç güç aktarma organları üretme girişimlerini durdurduğunu açıkladı. The Telegraph'a konuşan Forrest, Çin'deki durumu "Orada insan yok, her şey robotik" sözleriyle özetledi.

Diğer yöneticiler ise, işlerin çoğunun robotlar tarafından yirmi dört saat boyunca yapıldığı için ışıkların bile açık tutulmasına gerek olmayan "karanlık fabrikaları" gezdiklerini anlattı.

İngiliz enerji tedarikçisi Octopus CEO'su Greg Jackson, "Çin'in rekabet gücünün, devlet sübvansiyonları ve düşük ücretlerden, deli gibi yenilikler yapan çok sayıda yüksek vasıflı, eğitimli mühendislere doğru kaymış olduğu hissine kapılıyorsunuz" dedi.

ÇİN'İN ROBOT KULLANIMI BATI'YI GEÇTİ

Uluslararası Robotik Federasyonu'nun güncel rakamlarına göre Çin; Almanya, ABD ve İngiltere'den kat kat fazla endüstriyel robot konuşlandırmış durumda. Bismarck Analysis analisti Rian Whitton, Çin'in otomasyonu yalnızca kâr marjlarını düşük tutmak için değil aynı zamanda ülkenin önemli demografik sorununu dengelemek için kullandığını belirtiyor:

"Çin'in oldukça dikkat çekici bir demografik sorunu var. Bu nedenle mümkün olduğunca otomasyona geçmek istiyorlar. Bunun nedeni, daha yüksek kâr marjları elde edebileceklerini ummaları değil (ki bu genellikle Batı'da geçerli bir düşünce), nüfus düşüşünü telafi edip rekabet avantajı sağlamak."

Çin elektrikli araçların ötesinde, on yıllık bir planın parçası olarak yapay zekayı (YZ) benimseme yönünde de büyük bir atılım gerçekleştirdi ve yapay zekayı "ülkenin ekonomik kalkınması için önemli bir büyüme motoru" haline getirmeyi hedefliyor.

Ülkenin uzay programı da devasa ilerlemeler kaydetti ve hatta Çin'in ABD'yi Ay'a geri dönüş yarışında geçebileceği öngörülüyor.