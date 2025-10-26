Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Tesla yeniden zirvede: Model Y, eylülde Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

Satışlar geçen yıla göre düşse de Model Y, eylülde yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Bu durum, Tesla'nın Avrupa'daki toparlanma sinyali olarak yorumlanıyor.

Serhat Yıldız
26.10.2025
26.10.2025
, Avrupa pazarında son aylarda dalgalı bir performans sergilese de ile yeniden ivme kazandı. Elektrikli SUV, eylül ayında Avrupa’nın en çok satan otomobili olmayı başardı.

MODEL Y, DÜŞÜŞE RAĞMEN LİDER

Eylül ayında Avrupa’da 25.938 adet Model Y teslim edildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6’lık bir düşüş anlamına geliyor. Ancak model, ağustosta 17’nci, temmuzda ise 60’ıncı sıraya kadar gerilediği dönemden sonra yeniden zirveye dönerek dikkat çekici bir toparlanma sergiledi.

Tesla yeniden zirvede: Model Y, eylülde Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu

Model Y’nin ardından Renault Clio 20.146 adet satışla ikinci, Dacia Sandero ve Volkswagen T-Roc ise üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

Yine de Model Y, yıl genelinde hâlâ geride. Ocak–Eylül döneminde 109.793 adet satılan elektrikli model, Avrupa sıralamasında 17’nci sırada bulunuyor. Aynı dönemde Dacia Sandero, 185.947 adet satışla liderliğini koruyor.

Tesla yeniden zirvede: Model Y, eylülde Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu

ÇİNLİ MARKALAR AVRUPA’DA ATAĞA KALKTI

Tesla’nın yeniden liderlik elde ettiği ayda, Çinli otomobil üreticilerinin de Avrupa’daki büyümesi dikkat çekti. Eylül ayında Avrupa’da satılan her 100 yeni otomobilden 7,4’ü Çinli markalara ait oldu. Bu oran, haziran ayında kırılan %5,5’lik rekorun da üzerine çıktı. Geçen yıl bu pay yalnızca %3,3 seviyesindeydi.

Toplamda 90.571 Çinli otomobil satıldı; bu da geçen yıla kıyasla %149 artış anlamına geliyor. Çinli üretici MG, 33.536 adet satışla ilk sırada yer aldı ve satışlarını %77 artırdı. Bu yıl Avrupa’da toplam 225.334 MG satılırken, MG ZS modeli 94.925 adetle markanın en çok tercih edilen aracı oldu.

Tesla yeniden zirvede: Model Y, eylülde Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu

BYD ise eylülde 24.336 araç satarak bir önceki yıla göre beş kattan fazla büyüme kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında Avrupa yollarına çıkan BYD sayısı 119.805 olurken, bunun 55.411 adedi şarj edilebilir hibrit modellerden oluştu.

Chery de güçlü bir performans sergiledi. Eylül ayında 18.454 adet araç satan şirket, Chery, Jaecoo ve Omoda markaları altında toplamda 73.128 adet satış gerçekleştirdi.

