Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Tesla’nın ‘Mad Max’ modu başını derde soktu

Tesla’nın yeniden devreye aldığı “Mad Max” modu, bu kez ciddi şekilde başını ağrıtabilir. ABD’de federal trafik güvenliği otoritesi, aracın hız sınırlarını aşmasına izin veren bu özelliğe ilişkin soruşturma başlattı.

Serhat Yıldız
26.10.2025
26.10.2025
Tesla, 2018’de büyük tepki topladığı için geri çektiği “Mad Max” modunu geçtiğimiz hafta yeniden kullanıma sundu. Şirketin sistemine bağlı çalışan bu mod, sürücü destek sistemi açıkken aracın yasal hız sınırının yaklaşık 24 km/s üzerine çıkmasına izin veriyor.

Bu durum, zaten kazalar nedeniyle baskı altında olan için yeni bir kriz kapısını araladı. Özellikle “Full Self-Driving (Supervised)” sistemiyle bağlantılı tartışmaların tazeliğini koruduğu bir dönemde, hız limitlerini görmezden gelen bu özellik yeniden gündeme oturdu.

NHTSA MERCEK ALTINDA

ABD genelinde otoyol güvenliğinden sorumlu Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), konuyla ilgili Tesla’yla iletişime geçtiklerini ve detaylı bilgi talep ettiklerini açıkladı.

Kurum, şimdilik resmi bir yasal süreç başlatmadı; ancak Tesla’dan gelecek yanıtların ardından ikinci bir adım atılabileceğini belirtiyor. NHTSA, halihazırda Tesla’nın “Full Self-Driving” sistemiyle ilgili ayrı bir soruşturmayı da yürütüyor. Görünen o ki “Mad Max” modu da aynı dosyanın bir parçası haline gelebilir.

ETİKETLER
#tesla
#güvenlik
#otonom sürüş
#hız sınırı
#Mad Max Modu
#Nhtsa
#Full Self-driving
#Otomobil
