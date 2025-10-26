Tesla’nın ‘Mad Max’ modu başını derde soktu

Tesla, 2018’de büyük tepki topladığı için geri çektiği “Mad Max” modunu geçtiğimiz hafta yeniden kullanıma sundu. Şirketin otonom sürüş sistemine bağlı çalışan bu mod, sürücü destek sistemi açıkken aracın yasal hız sınırının yaklaşık 24 km/s üzerine çıkmasına izin veriyor.

Bu durum, zaten kazalar nedeniyle baskı altında olan Tesla için yeni bir kriz kapısını araladı. Özellikle “Full Self-Driving (Supervised)” sistemiyle bağlantılı tartışmaların tazeliğini koruduğu bir dönemde, hız limitlerini görmezden gelen bu özellik yeniden gündeme oturdu.

NHTSA MERCEK ALTINDA

ABD genelinde otoyol güvenliğinden sorumlu Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), konuyla ilgili Tesla’yla iletişime geçtiklerini ve detaylı bilgi talep ettiklerini açıkladı.

Kurum, şimdilik resmi bir yasal süreç başlatmadı; ancak Tesla’dan gelecek yanıtların ardından ikinci bir adım atılabileceğini belirtiyor. NHTSA, halihazırda Tesla’nın “Full Self-Driving” sistemiyle ilgili ayrı bir soruşturmayı da yürütüyor. Görünen o ki “Mad Max” modu da aynı dosyanın bir parçası haline gelebilir.