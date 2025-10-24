Çinliler sınırı zorladı: Yok artık dedirten araba motorunu tanıttılar

Çinli otomobil üreticileri genellikle elektrikli araçlarla gündeme geliyor. Ancak bazı markalar hâlâ içten yanmalı motorların geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor. Chery Group’un alt markaları Omoda & Jaecoo da bu isimler arasında. Şirket, yüzde 48’lik termal verimlilik sunan yeni motoruyla bu alanda dikkat çekici bir adım attı.

HİBRİTLERE İNANÇ TAM

Omoda & Jaecoo, önümüzdeki yıllarda enerji verimliliğini artırmanın en gerçekçi yolunun hibrit sistemlerden geçtiğine inanıyor. Bu nedenle içten yanmalı motorların performansını artırmak için büyük bir Ar-Ge yatırımı yürütüyor.

Yüzde 48’lik termal verimlilik, günümüzde yaygın olarak kullanılan motorların yüzde 38–45 aralığındaki seviyesine göre ciddi bir ilerleme anlamına geliyor. Her bir yüzde puanlık artışın yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 2,5’lik düşüş sağladığı düşünülürse, bu gelişmenin çevresel ve ekonomik açıdan ne kadar önemli olduğu daha net görülüyor.

REKORUN ARKASINDA YENİ TEKNOLOJİLER VAR

Chery Grubu’nun mühendislik ekibi, bu verimlilik düzeyine ulaşmak için oldukça iddialı bir teknik paket geliştirmiş. Motor; 26:1 gibi ultra yüksek sıkıştırma oranı, üç kollu hiperbolik mekanizma, yüzde 35 egzoz gazı devirdaimi (EGR) oranı ve gelişmiş termal yalıtım kaplamaları gibi yenilikçi bileşenlerle donatılmış.

Bu teknolojiler, yanma döngüsündeki ısı kayıplarını azaltarak motorun enerjiyi daha verimli kullanmasını sağlıyor. Sonuçta ortaya çıkan sistem, yeni nesil hibrit motorların önünü açacak türden bir mühendislik başarısı olarak değerlendiriliyor.

GERÇEK YOL VERİLERİ ETKİLEYİCİ

Omoda & Jaecoo, geliştirdiği SHS (Super Hybrid System) teknolojisinin saha performansını da paylaştı. Sistemde, Atkinson çevriminde çalışan 1.5 TDGI motor, iki elektrik motoru ve akıllı DHT şanzıman bir arada çalışıyor.

Bu yapı, yüzde 44,5’lik termal verimlilik ve 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketimi değerine ulaşıyor. Ayrıca sistem, 90 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunarken, V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu sayesinde 3,3 kW’a kadar harici cihazlara güç sağlayabiliyor.