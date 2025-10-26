Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fransa, elektrikli araçlar için dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolunu açtı

Elektrikli araçlar artık durmadan şarj olabiliyor: "Sürerken Şarj Et" projesi Paris yakınlarında test ediliyor.

için yeni bir dönem başlıyor. , araçların hareket halindeyken şarj olabildiği dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolunu hizmete açtı. Paris’in yaklaşık 40 kilometre güneybatısındaki A10 otoyolunda başlatılan bu devrim niteliğindeki proje, VINCI Autoroutes öncülüğünde Electreon, VINCI Construction, Gustave Eiffel Üniversitesi ve Hutchinson iş birliğiyle hayata geçirildi.

Fransa, elektrikli araçlar için dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolunu açtı

1,5 KİLOMETRELİK TEST BÖLÜMÜ TRAFİKTE

Laboratuvar testleri ve dayanıklılık denemeleri tamamlanan proje artık gerçek koşullarda deneniyor. A10’un yaklaşık 1,5 kilometrelik kesimine yerleştirilen bobinler sayesinde kamyonlar, ticari araçlar, otomobiller ve otobüsler trafikte seyir halindeyken enerji alabiliyor.

Gustave Eiffel Üniversitesi tarafından yapılan bağımsız testlerde sistemin anlık olarak 300 kW’ın üzerinde, ortalama ise 200 kW civarında güç aktarımı sağladığı tespit edildi. İlk veriler oldukça umut verici.

Electreon CEO’su Oren Ezer, sistemlerinin “hareket halindeyken en yüksek güç sunan ve en güvenilir teknoloji” olduğunu vurgulayarak, “Bu standartta başka bir teknoloji henüz yok” ifadelerini kullandı.

Fransa, elektrikli araçlar için dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolunu açtı

YOLUN ALTINDAKİ GİZLİ ENERJİ

“Sürerken Şarj Et” teknolojisi aslında oldukça akıllı bir prensibe dayanıyor. Yolun altına yerleştirilen bobinler, güçlü bir manyetik alan oluşturuyor. Bu alan, üzerinden geçen ve alıcı bobine sahip araçlarda elektrik akımı indükleyerek bataryayı şarj ediyor ya da doğrudan motora enerji sağlıyor. Yani araçların ne durmasına ne de kablo takmasına gerek kalıyor.

Bu sayede daha küçük ve hafif bataryalar kullanılabiliyor. Özellikle ağır vasıta taşımacılığı için bu büyük avantaj demek: daha fazla yük kapasitesi, daha az hammadde ihtiyacı ve dolayısıyla daha düşük maliyet.

Teknoloji, bobinlerin hassas hizalanmasına, güç aktarımının anlık olarak izlenmesine ve trafiğe yıllarca dayanabilecek sağlam malzemelere dayanıyor. Hatta sistem, laboratuvar ortamında 25 yıllık kamyon trafiğini simüle eden testleri başarıyla geçmiş durumda.

Fransa, elektrikli araçlar için dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolunu açtı

KARBONSUZ ULAŞIM İÇİN YENİ BİR YOL

Dinamik kablosuz şarj, hem büyük bataryalara hem de dev sabit istasyonlara olan ihtiyacı azaltarak, uzun mesafe taşımacılığında karbon salımını düşürmeyi hedefliyor. Daha küçük bataryalar hem çevreye daha az zarar veriyor hem de araçları hafifletiyor.

Fransa’daki A10 otoyolu bu alanda bir ilk olsa da, benzer projeler Almanya, İtalya, İsveç, ABD, Çin, Güney Kore ve İsrail gibi ülkelerde de test ediliyor. Örneğin Almanya, 2025 yazında Bavyera yakınlarında 1 kilometrelik endüktif şarj hattı kurmayı planlıyor. İtalya’daki “Arena del Futuro” projesi de otobüs ve kamyonlar için dinamik şarj denemelerini sürdürüyor. İsveç ise ülke genelinde uygulanmasını maliyetli bulsa da, bölgesel ölçekte projelere devam ediyor.

