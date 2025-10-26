Ankara savaş uçakları son dakika neden uçuyor? 26 Ekim Ankara Valiliği uyardı

Bugün saat 13.00 - 16.00 sıralarında Ankara'da jet savaş uçakları sesi duyulmaya başlandı.

Ankara'nın birçok bölgesinden duyulan sesin ardından vatandaşlar Ankara savaş uçakları son dakika neden uçtuğunu araştırmaya başladı.

ANKARA SAVAŞ UÇAKLARI SON DAKİKA NEDEN UÇUYOR?

Ankara'da bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hazırlıkları kapsamında SOLOTÜRK çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştiriyor.

Ankara Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada uçuş sırasında oluşabilecek yüksek ses düzeyinden dolayı vatandaşların tedirginlik yaşamamsı için uyardı. Uçuşlar Anıtkabir ve çevresinde gerçekleştiriliyor.

ANKARA JET UÇAK SESİ

Ankara'da SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşunun detaylarıyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’da gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar

Saat: 13:00

Yer: Anıtkabir, Ankara

Prova uçuşumuz:

Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar

Saat: 16:00

Yer: Anıtkabir, Ankara

Gösteri uçuşumuz:

Tarih: 29 Ekim 2025 Çarşamba

Saat: 14:40

Yer: Anıtkabir, Ankara

Tüm halkımız davetlidir."

ANKARA PATLAMA MI OLDU SON DAKİKA?

Ankara'da SOLOTÜRK tarafından uçuş gerçekleştiriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin hazırlıkları kapsamında 26 Ekim 2025 Pazar günü çevre tanıma ve prova uçuşu yapılıyor.

Konuyla ilgili Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Ankara’da Aşağıdaki Programa Göre SoloTürk Keşif, Prova ve Gösteri Uçuşları Yapılacaktır.

Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur."