TGRT Haber
22°
Otomobil
Editor
 Murat Makas

Araç alacaklara bir uyarı daha! Yılbaşına doğru piyasaya dikkat

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına ilişkin yıl sonu işaret edildi. Eskişehir'de galerici esnafı Sefa Güngören, otomobil fiyatlarının yükseleceğini söyledi. Sefa Güngören araç fiyatlarının yükselişinin sebebini söyledi.

Araç alacaklara bir uyarı daha! Yılbaşına doğru piyasaya dikkat
IHA
27.10.2025
27.10.2025
Sıfır veya ikinci el altın piyasası gibi yakından takip ediliyor. Oto galericiler otomobil fiyatlarının yükseleceği konusunda uyarılarda bulundu. Eskişehir'de yıllardır 2'nci el araç satışı gerçekleştiren Sefa Güngören, yıl sonuna az bir süre kala piyasa hakkında konuştu.

Araç alacaklara bir uyarı daha! Yılbaşına doğru piyasaya dikkat

OTOMOBİL PİYASASI DURGUN

Piyasada durgunluk yaşandığını ifade eden Güngören, 2026 model sıfır kilometre araçların fiyatlarını vatandaşların merak ettiğini anlattı. Özellikle araç alacakların güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını öneren Sefa Güngören, genellikle kilometresi düşük araçların çok tercih edildiğini kaydetti.

Araç alacaklara bir uyarı daha! Yılbaşına doğru piyasaya dikkat

"PİYASA SÜREKLİ YUKARIYA DOĞRU BİR ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Vatandaşların orta segment aile araçlarına rağbet gösterdiğini belirten Güngören, yılbaşından sonra fiyatların artabileceği uyarısında bulunarak, "Şu anda yıl sonuna doğru 2026 model araçlar geleceği için insanlar bu araçların fiyatlarını merak ediyor. Tabii piyasada hafif bir durgunluk var. İkinci elde ise şu anda daha çok düşük kilometreli ve temiz araçlar tercih ediliyor. Bence Türkiye'de araç almak için her zaman uygun bir zaman vardır. Çünkü araç piyasası döviz bazlı olduğu için sürekli yukarıya doğru bir artış gösteriyor. Düşük kilometreli ve yeni model araçların satışı da daha kolay oluyor. Bizim müşterilerimiz için her bütçeye uygun araçlarımız mevcut. Özellikle orta segment araçlar daha hızlı satılıyor. Ben, araç alım satımı yapacak kişilere güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Adresi belli olan, güvenilir ekspertizlerle çalışarak araçlarını kontrol ettirebilirler" dedi.

Araç alacaklara bir uyarı daha! Yılbaşına doğru piyasaya dikkat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hurda araç teşviki için uzman isim tarih verdi! ÖTV'siz sıfır otomobil almak isteyenler dikkat
ETİKETLER
#ikinci el araç
#otomobil fiyatları
#Araç Alımı
#Oto Galeris
#Sefa Güngören
#Araç Satışı
#2026 Model
#Otomobil
TGRT Haber
