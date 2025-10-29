Trakyalı adamın inadını kimse yenemedi! Kafası yarıldı yine de dikiş attırmadı

Kategoriler
Tekirdağ'da başına sopayla vurulan adam kanlar içinde kaldı. 112'ye gelen ihbar üzerine yaralı adamın yanına gelen sağlık ekipleri zor anlar yaşadı. Kafası yarılan adam 'Ben kafam dikiş attırmam' diye ısrar etti. Ekiplerin müdahalesini reddeden adam, ambulans, asayiş ekipleri ve ailesinin yumuşak bir dille yaptıkları tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmedi. Yaralı şahıs, "Ben kafama dikiş attırtmam, hastaneye gitmek istemiyorum" dedi. B.D. isimli kafası yarılan vatandaş ayakta yapılan müdahalenin ardından bölgeden ayrıldı.