Alev topuna dönen konteyneri uçurumdan yuvarladılar! O anlar kamerada

Antalya'da şantiyede bulunan bir konteyner da, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Şantiyede bulunan işçiler, yanan konteynere müdahale etmeye başladılar. Şantiye içerisinde çalışan operatör Özkan Oluç, iş makinasıyla alevlerin arasına dalarak konteyneri uçurumdan yuvarladı. Alevlerin arasına dalan operatörün, konteyneri uçurumdan yuvarladığı anlar kameraya yansıdı. Uçurumdan yuvarlanan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Oluç'un hızlı müdahalesiyse alevlerin diğer konteynerlere sıçramasının önüne geçti.