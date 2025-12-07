Menü Kapat
TGRT Haber
 | Onur Kaya

Hindistan'da gece kulübünde yangın: Onlarca kişi can verdi

Hindistan'ın batısındaki Goa eyaletinde pazar günü facia yaşandı. Bir gece kulübünde çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında turistlerin de olduğu açıklandı. Facianın ardından açıklama yapan yetkililer, işletmenin ihmalinin olduğunu belirterek sorumluların en ağır cezayı alacağını bildirdi.

KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 07:06

Hindistan'ın turizm cenneti olarak bilinen Goa eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Gece kulübünde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

EN AZ 23 ÖLÜ

Yetkililerin Press Trust of India (PTI) haber ajansına verdiği bilgilere göre, Kuzey Goa bölgesindeki Arpora’da bir kulüpte gece yarısı yangın çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Goa Eyalet Başbakanı Sawant, "Bugün hepimiz için çok acı bir gün. Arpora’daki büyük bir yangın 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da gece kulübünde yangın: Onlarca kişi can verdi

"SORUMLULAR EN AĞIR CEZAYI ALACAK"

Olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirten Goa Eyalet Başbakanı Sawant, "Soruşturma talimatı verdim. Sorumlu bulunanlar, ihmali olanlar yasalar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılacak." dedi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Sawant, ölenler arasında 3 ya da 4 turistin de bulunduğu ancak hangi ülkenin vatandaşı olduklarının henüz tespit edilemediğini söyledi. 3 kişinin yanarak, diğerlerinin ise dumandan boğularak öldüğü belirtildi.

YANGININ SEBEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yetkililer işletmenin uygun izinler olmadan faaliyet gösterdiğini, bu ihmalin yangına yol açtığını bildirdi. Yerel medya ise polis yetkililerine dayandırdığı haberde, yangına "tüp patlamasının" sebep olduğunun düşünüldüğünü, ancak daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Eski Portekiz kolonisi olan Goa; gece hayatı, kumlu plajları ve rahat sahil atmosferiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

ETİKETLER
#Goa Yangını
#Goa Kulüp Yangını
#Kültür Tatili
#Turistik Olay
#İzinsiz İşletme
#Yangın Çıktı
#Dünya
