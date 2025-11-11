Hindistan'da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Hindistan’da şiddetli bir patlama oldu. Başkent Yeni Delhi’de meydana gelen patlamanın bilançosu ağır oldu.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA PATLAMA

Hindistan medyasının aktardığı bilgilere göre, kentin tarihi Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde park halindeki bir araçta henüz nedeni bilinmeyen bir patlama yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan bazı araçlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Kent genelinde alarm durumu ilan edildi.

BİLANÇO ÇOK AĞIR

Yeni Delhi Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.