Tapınakta izdiham! 12 kişi feci şekilde can verdi

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde "Ekadashi" isimli kutsal gün etkinlikleri çerçevesinde on binlerce kişi bir araya geldi. Ancak tapınak çevresinde gerçekleşen izdiham nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde Swamy Venkateswara Tapınağı çevresinde meydana geldi. Hinduizm’deki "Ekadashi" isimli kutsal gün kutlamaları nedeniyle bölgeye akın edenler arasında izdiham çıktı. Polis yaptığı açıklamada çelik korkulukların çöktüğünü ve 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.