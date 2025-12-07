Menü Kapat
12°
Editor
Editor
 | Onur Kaya

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Gazeteciyi bahane edip ekipleri çileden çıkardı

Kayseri'de bir sürücü otomobiliyle ticari taksiye çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından kendisini görüntüleyen gazetecileri bahane ederek alkolmetreyi üflemeyen sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşların ardından cihazı üfleyen sürücü alkollü çıktı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
06:23
|
07.12.2025
07.12.2025
06:32

'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı Doktor Sami İpek Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Y.B. yönetimindeki, 06 ADZ 744 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 38 T 0338 plakalı ticari taksi çarpıştı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada ticari taksi şoförü E.T. ile otomobilde bulunan bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Gazeteciyi bahane edip ekipleri çileden çıkardı

"GAZETECİ ÇEKERSE ALKOLMETREYİ ÜFLEMEM"

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istenen Y.B. isimli sürücü, haber için olay yerine gelen gazetecinin görüntü alması halinde alkolmetreyi üflemeyeceğini söyleyerek ekiplere zorluk çıkardı. Y.B. kendisini görüntüleyen gazeteciye engel olmaya çalıştı.

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Gazeteciyi bahane edip ekipleri çileden çıkardı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından güçlükle ikna edilen Y.B., yapılan kontrolde 1.42 promil alkollü çıktı. Y.B.'ye ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan otomobil ve ticari taksi çekiciyle kaldırıldı.

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Gazeteciyi bahane edip ekipleri çileden çıkardı

TAKSİCİLER TEPKİLİ

Öte yandan kazada yaralanan Y.B.'nin mesai arkadaşları kaza haberini aldıktan sonra olay yerine geldi.

Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! Gazeteciyi bahane edip ekipleri çileden çıkardı

Kazayla alakalı konuşan taksi şoförleri, gece saatlerinde ekmeğini kazanmak için çalışan meslektaşlarının alkollü şekilde araç kullanan bir sürücü yüzünden yaralanmasına tepki gösterdi. Taksiciler kimsenin alkol alarak direksiyon başına geçmemesi gerektiğini dile getirdi.

